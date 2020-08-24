Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев обсудил с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым реализацию в регионе ряда партийных проектов.

Так, в рамках проекта "Безопасные дороги", рассказал глава субъекта Федерации, к нормативному состоянию привели 75 процентов дорог. Успешным он считает проект "Городская среда. "Мы сегодня полностью преображаем облик наших городов и не только городов, но и в села ушли, и дальше будем этим заниматься", - заверил Владимиров. Медведев обратил внимание, что Ставрополье - регион курортный, и важно, чтобы курортные города, куда приезжают отдыхать люди, были в хорошем состоянии.

Для большей отдачи от реализации партийных проектов, уверен председатель ЕР, необходимо улучшить согласование с аналогичной работой в рамках федеральных проектов. "Здесь очень важно добиваться синергического эффекта от приложения сил и по государственной линии, и по партийной линии, для того чтобы люди чувствовали изменения", - подчеркнул он.

Собеседники рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в крае в целом и волонтерскую деятельность в этих условиях в частности. Добровольные помощники от партии совершили более 180 тысяч выездов к нуждающимся гражданам, работая вместе с социальными службами и общественными организациями. Региональное отделение "Единой России" обеспечило компьютерной техникой для дистанционного обучения более 800 семей. "Продолжим и дальше поддерживать всех тех, кто нуждается в помощи", - пообещал Дмитрий Медведев в социальных сетях, подводя итог встрече.