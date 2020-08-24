В Осетии 20 инвесторов готовы развивать проекты на "Мамисоне"

Новости

Власти Москвы не планируют продавать записи с камер видеонаблюдения 14:54
Джон Карпентер займется новым "Нечто" 14:45
В Москве пройдут Дни военно-исторического кино 14:43
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году 14:40
Губернатор Приморья пообещал наказывать синоптиков за неточный прогноз 14:35
Клип поп-группы BTS побил все рекорды YouTube 14:29
Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры" 12:32
В Ростове организатору концерта Басты пригрозили штрафом 12:23
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 14:35
Рубрика: Власть

В Осетии 20 инвесторов готовы развивать проекты на "Мамисоне"

Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
В Северной Осетии 20 инвесторов заявили о готовности реализовать свои проекты на горнолыжном курорте "Мамисон" в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания
Фото: Пресс-служба Правительства РСО-Алания

Общий же список предпринимателей, которые могут стать резидентами всесезонного туристско-рекреационного комплекса, насчитывает 40 компаний.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии в реализацию нацпроектов вложат 6,45 миллиарда рублей

"Это была наша первая встреча с предпринимателями, которые проявили интерес к всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон", - рассказал руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов. - Наша цель состоит в том, чтобы каждый мог найти себя в этом перспективном направлении. На сегодняшний день два инвестора уже проходят процедуру получения статуса резидента особой экономической зоны "Мамисон", что является обязательным условием при строительстве объектов на территории комплекса. В свою очередь, это дает серьезные налоговые преференции, установленные законом. В планах - привлечение еще 20 предприятий, а общий реестр составит примерно 40".

Одним из конкурентных преимуществ проектируемого горнолыжного курорта ВТРК "Мамисон" станут географическое расположение, природно-климатические условия, гарантирующие стабильный снежный покров и профили склонов с параметрами, соответствующими международным стандартам. ВТРК "Мамисон", как уникальный проект, обладает всеми условиями для рекреационной круглогодичной деятельности: зимние виды активного отдыха и туризма, отдых и туризм в межсезонье и летний период, а также уникальные бальнеологические условия для предоставления санаторно-курортных услуг.

Мамисонское ущелье - один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии - находится между Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа. В 2019 году при поддержке государства и во многом благодаря главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон" в Республике Северная Осетия - Алания, утвержденное Постановлением от 25 сентября 2019 года № 1248.

Важнейшим шагом в реализации проекта стало положительное заключение Главгосэкспертизы России проектно-сметной документации объектов инженерной инфраструктуры первого этапа создания комплекса.

Как рассказал руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов, с момента остановки работ в 2016 году кардинальным образом поменялось видение того, каким должен быть проект. Поначалу его строили с расчетом на прием единовременно 28 тысяч человек, однако сейчас концепция заключается в единовременной емкости около 5700 человек, в том числе 2200 гостей - это однодневное посещение, и 3500 человек - в средствах размещения на территории деревни Калак. При поддержке государства планируется реализация всех этапов строительства с целью организации круглогодичного катания, в том числе на леднике Зарамаг.

На подготовку проекта, в которой участвовали специалисты кабинета министров РСО - Алания и министерства РФ по делам Северного Кавказа, в 2019 году из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Финансирование объектов горнолыжной и инженерной инфраструктур будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В следующем году планируется начало строительства первой канатной дороги стоимостью 2,9 миллиарда рублей.

Горнолыжный курорт обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только Северного Кавказа, но и всей страны и мира. Он расположен всего в 95 километрах от Владикавказа. При реализации всех этапов строительства туристы получат в свое распоряжение горнолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот 2040 метров (нижняя точка находится на высоте 2040 метров над уровнем моря, деревня "Калак"; верхняя - 4080, ледник Зарамаг).

- На первом этапе реализации проекта предполагается строительство инженерной инфраструктуры, горнолыжных трасс, двух канатных дорог, гостиничных объектов, ресторанов и т. д., - рассказал Олег Карсанов. - Также полностью будет облагорожена территория, появятся здания многофункционального центра, поисково-спасательной службы, полицейский участок, фельдшерско-акушерский пункт, открытая парковка.

Окончание строительства канатной дороги позволит приступить к созданию непосредственно туристической инфраструктуры за счет бизнес-сообщества, с которым подписаны предварительные соглашения.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии увеличили пенсии пострадавшим в теракте в Беслане

Подсчитано, что даже на первом этапе открытие современного горнолыжного курорта позволит создать около двух тысяч рабочих мест, значительно увеличить налоговые отчисления в бюджет республики и привлечет тысячи туристов в регион.

С нетерпением реализации этого проекта ждут и местные жители. По их словам, Мамисон, как место отдыха, был хорошо известен еще в СССР - и не случайно.

- Я родился и всю жизнь прожил в селении Сатат в Мамисонском ущелье, - рассказывает местный житель Юрий Туаев. - Помню, что в советское время здесь жизнь кипела - работали турбазы, люди приезжали со всей страны. Ведь места тут удивительно красивые! Но в 90-е годы все умерло, а люди ушли, потому что работы нет. Сейчас мы с нетерпением ждем, что горнолыжный комплекс "Мамисон" достроят и он начнет работать. 15 лет об этом говорят, но сейчас движение, наконец, началось, дорогу вот достроили полностью. Раньше в моем селении было 65 дворов. Потом осталось 15. А теперь и вовсе - по пальцам пересчитать. Но если "Мамисон" построят, жизнь закипит по-другому. Я много лет работал инструктором, водил экскурсии по здешним горам и на собственном опыте знаю, что у этого места колоссальный потенциал. Его только надо раскрыть - и "Мамисон" станет крупнейшим и самым востребованным курортом на Северном Кавказе.

Сейчас проекту создания курорта "Мамисон" уделяется большое внимание со стороны не только руководства республики, но и федерального центра. Недавно его площадки осматривала делегация минэкономразвития России во главе с первым заместителем министра Михаилом Бабичем.

Особое внимание власти Северной Осетии уделяют вопросу сохранения богатого культурного и исторического наследия Мамисонского ущелья. Оно не должно пострадать при создании курорта. Этому вопросу было посвящено недавнее совещание в правительстве региона, в котором приняли участие премьер-министр республики Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев, Игорь Касабиев и руководители местного самоуправления.

Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии
В Осетии новый мост через реку Урух поможет развитию туризма

По словам председателя профильного комитета Эмилии Агаевой, в число объектов культурного наследия федерального значения входит архитектурный комплекс Лисри, который расположен в Мамисонском ущелье. Сейчас определены охранная зона комплекса и ее границы, особый режим использования и мероприятия, соответствующие градостроительным регламентам. Также власти провели встречу с представителями осетинских фамилий, чьи родовые башни находятся на территории будущего курорта "Мамисон".

- Разработан алгоритм, включающий в себя определенные действия для того, чтобы башни были переданы в безвозмездное пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья, - отметила руководитель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилия Агаева. - Согласно законодательству, объекты культурного наследия могут передаваться только юридическим лицам. Для получения такого правового статуса нужно образовать фамильные объединения и зарегистрироваться соответствующим способом. Три фамилии уже прошли эту процедуру, остальные планируют сделать это в ближайшее время.

На площадке Мамисона существуют различные строения - в том числе бывшие жилые дома, покинутые владельцами иногда еще в середине XX века. Власти планируют урегулировать и этот вопрос. Все строения будут восстанавливаться, причем с воссозданием прежнего исторического облика. Четко обозначен перечень используемых для реконструкции материалов - дерево, природный камень и металл. Это позволит сохранить в ущелье колоритный единый архитектурный стиль.

- Составлена программа развития туристической отрасли, в которой приоритетным направлением является создание горнолыжного курорта "Мамисон". Сегодня руководство республики планомерно, совместно с федеральными органами власти работает над тем, чтобы проект состоялся. И, уверен, он состоится, и это позволит привлечь еще больше туристов как Северную Осетию, так и в целом на Северный Кавказ, - подчеркнул глава РСО - Алания Вячеслав Битаров.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия Северная Осетия - территория инвестиций

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии
Учебный год в Москве начнется в обычной очной форме обучения
Первые поставки Су-34М в ВКС России ожидаются в 2021 году
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг