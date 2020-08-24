В Осетии 20 инвесторов готовы развивать проекты на "Мамисоне"

В Северной Осетии 20 инвесторов заявили о готовности реализовать свои проекты на горнолыжном курорте "Мамисон" в Алагирском районе Республики Северная Осетия - Алания. Об этом сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

Общий же список предпринимателей, которые могут стать резидентами всесезонного туристско-рекреационного комплекса, насчитывает 40 компаний.

"Это была наша первая встреча с предпринимателями, которые проявили интерес к всесезонному туристско-рекреационному комплексу "Мамисон", - рассказал руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов. - Наша цель состоит в том, чтобы каждый мог найти себя в этом перспективном направлении. На сегодняшний день два инвестора уже проходят процедуру получения статуса резидента особой экономической зоны "Мамисон", что является обязательным условием при строительстве объектов на территории комплекса. В свою очередь, это дает серьезные налоговые преференции, установленные законом. В планах - привлечение еще 20 предприятий, а общий реестр составит примерно 40".

Одним из конкурентных преимуществ проектируемого горнолыжного курорта ВТРК "Мамисон" станут географическое расположение, природно-климатические условия, гарантирующие стабильный снежный покров и профили склонов с параметрами, соответствующими международным стандартам. ВТРК "Мамисон", как уникальный проект, обладает всеми условиями для рекреационной круглогодичной деятельности: зимние виды активного отдыха и туризма, отдых и туризм в межсезонье и летний период, а также уникальные бальнеологические условия для предоставления санаторно-курортных услуг.

Мамисонское ущелье - один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии - находится между Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа. В 2019 году при поддержке государства и во многом благодаря главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову было принято решение о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон" в Республике Северная Осетия - Алания, утвержденное Постановлением от 25 сентября 2019 года № 1248.

Важнейшим шагом в реализации проекта стало положительное заключение Главгосэкспертизы России проектно-сметной документации объектов инженерной инфраструктуры первого этапа создания комплекса.

Как рассказал руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов, с момента остановки работ в 2016 году кардинальным образом поменялось видение того, каким должен быть проект. Поначалу его строили с расчетом на прием единовременно 28 тысяч человек, однако сейчас концепция заключается в единовременной емкости около 5700 человек, в том числе 2200 гостей - это однодневное посещение, и 3500 человек - в средствах размещения на территории деревни Калак. При поддержке государства планируется реализация всех этапов строительства с целью организации круглогодичного катания, в том числе на леднике Зарамаг.

На подготовку проекта, в которой участвовали специалисты кабинета министров РСО - Алания и министерства РФ по делам Северного Кавказа, в 2019 году из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Финансирование объектов горнолыжной и инженерной инфраструктур будет осуществляться за счет средств федерального бюджета. В следующем году планируется начало строительства первой канатной дороги стоимостью 2,9 миллиарда рублей.

Горнолыжный курорт обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых востребованных мест отдыха не только Северного Кавказа, но и всей страны и мира. Он расположен всего в 95 километрах от Владикавказа. При реализации всех этапов строительства туристы получат в свое распоряжение горнолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот 2040 метров (нижняя точка находится на высоте 2040 метров над уровнем моря, деревня "Калак"; верхняя - 4080, ледник Зарамаг).

- На первом этапе реализации проекта предполагается строительство инженерной инфраструктуры, горнолыжных трасс, двух канатных дорог, гостиничных объектов, ресторанов и т. д., - рассказал Олег Карсанов. - Также полностью будет облагорожена территория, появятся здания многофункционального центра, поисково-спасательной службы, полицейский участок, фельдшерско-акушерский пункт, открытая парковка.

Окончание строительства канатной дороги позволит приступить к созданию непосредственно туристической инфраструктуры за счет бизнес-сообщества, с которым подписаны предварительные соглашения.

Подсчитано, что даже на первом этапе открытие современного горнолыжного курорта позволит создать около двух тысяч рабочих мест, значительно увеличить налоговые отчисления в бюджет республики и привлечет тысячи туристов в регион.

С нетерпением реализации этого проекта ждут и местные жители. По их словам, Мамисон, как место отдыха, был хорошо известен еще в СССР - и не случайно.

- Я родился и всю жизнь прожил в селении Сатат в Мамисонском ущелье, - рассказывает местный житель Юрий Туаев. - Помню, что в советское время здесь жизнь кипела - работали турбазы, люди приезжали со всей страны. Ведь места тут удивительно красивые! Но в 90-е годы все умерло, а люди ушли, потому что работы нет. Сейчас мы с нетерпением ждем, что горнолыжный комплекс "Мамисон" достроят и он начнет работать. 15 лет об этом говорят, но сейчас движение, наконец, началось, дорогу вот достроили полностью. Раньше в моем селении было 65 дворов. Потом осталось 15. А теперь и вовсе - по пальцам пересчитать. Но если "Мамисон" построят, жизнь закипит по-другому. Я много лет работал инструктором, водил экскурсии по здешним горам и на собственном опыте знаю, что у этого места колоссальный потенциал. Его только надо раскрыть - и "Мамисон" станет крупнейшим и самым востребованным курортом на Северном Кавказе.

Сейчас проекту создания курорта "Мамисон" уделяется большое внимание со стороны не только руководства республики, но и федерального центра. Недавно его площадки осматривала делегация минэкономразвития России во главе с первым заместителем министра Михаилом Бабичем.

Особое внимание власти Северной Осетии уделяют вопросу сохранения богатого культурного и исторического наследия Мамисонского ущелья. Оно не должно пострадать при создании курорта. Этому вопросу было посвящено недавнее совещание в правительстве региона, в котором приняли участие премьер-министр республики Таймураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев, Игорь Касабиев и руководители местного самоуправления.

По словам председателя профильного комитета Эмилии Агаевой, в число объектов культурного наследия федерального значения входит архитектурный комплекс Лисри, который расположен в Мамисонском ущелье. Сейчас определены охранная зона комплекса и ее границы, особый режим использования и мероприятия, соответствующие градостроительным регламентам. Также власти провели встречу с представителями осетинских фамилий, чьи родовые башни находятся на территории будущего курорта "Мамисон".

- Разработан алгоритм, включающий в себя определенные действия для того, чтобы башни были переданы в безвозмездное пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья, - отметила руководитель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилия Агаева. - Согласно законодательству, объекты культурного наследия могут передаваться только юридическим лицам. Для получения такого правового статуса нужно образовать фамильные объединения и зарегистрироваться соответствующим способом. Три фамилии уже прошли эту процедуру, остальные планируют сделать это в ближайшее время.

На площадке Мамисона существуют различные строения - в том числе бывшие жилые дома, покинутые владельцами иногда еще в середине XX века. Власти планируют урегулировать и этот вопрос. Все строения будут восстанавливаться, причем с воссозданием прежнего исторического облика. Четко обозначен перечень используемых для реконструкции материалов - дерево, природный камень и металл. Это позволит сохранить в ущелье колоритный единый архитектурный стиль.

- Составлена программа развития туристической отрасли, в которой приоритетным направлением является создание горнолыжного курорта "Мамисон". Сегодня руководство республики планомерно, совместно с федеральными органами власти работает над тем, чтобы проект состоялся. И, уверен, он состоится, и это позволит привлечь еще больше туристов как Северную Осетию, так и в целом на Северный Кавказ, - подчеркнул глава РСО - Алания Вячеслав Битаров.