В самом южном селе России выпал снег

В высокогорном селе Куруш Докузпаринского района Дагестана, являющемся самым южным населенным пунктом России, выпал снег. Об этом "РГ" сообщили в районной администрации.

Местные жители выложили видео с "приходом зимы" в соцсети. На самом деле, как пояснили в администрации Докузпаринского района, такое явление в это время в общем уже считается нормальным.

Село расположено на высоте более двух с половиной тысяч метров над уровнем моря. Последние несколько дней в этой местности идут дожди и снизилась температура воздуха, так как по календарю скоро осень. А в горах начал выпадать снег.