На восьмом фестивале "Короче" победила черная комедия "Хочу домой"

Уже стало доброй традицией то, что на главном фестивале короткометражного кино "Короче" побеждают комедии. В год пандемии жанр фильма-победителя приобрел особую окраску - лучшей признана черная комедия. Главную награду получила картина Татьяны Лялиной "Хочу домой", которая рассказывает о том, как человек, который уже умер, хочет вернуться в этот мир.

Посыл этой комедии - рассказать всем, что и на том свете нет ни минуты покоя. Символично, что как раз в эти дни автор одной из лучших российских черных комедий последних лет "Папа, сдохни!" - режиссер Кирилл Соколов - объявил о том, что закончил съемки нового фильма "Оторви и выбрось!". Так что жанр вербует своих сторонников быстрыми темпами.

В этом году фестиваль "Короче" проходил в оналйн-формате на платформе КиноПоиск HD. Однако в оффлайне было проведено несколько мероприятий. Так, в Калининграде, в летнем кинотеатре на стадионе были показаны лучшие короткометражки за все годы фестиваля - специальная программа "Короче.Звезды". А официальная церемония закрытия фестиваля прошла на стадионе "Калининград". Ведущей стала актриса Юлия Хлынина. В основном конкурсе были представлены 32 картины.

В жюри этого года вошли актер Андрей Смоляков, актриса Кристина Асмус, режиссер и актер Клим Шипенко, журналист и публицист Андрей Колесников и председатель жюри Игорь Толстунов. Все члены жюри смотрели конкурсную программу онлайн, а после провели обсуждение, где были выбраны победители. В этом году помимо основных номинаций, были вручены четыре диплома жюри, а также приз зрительских симпатий от КиноПоиска.

Награда за лучшую режиссуру досталась картине "Кое-что за даром" (режиссер Алексей Талызин). Приз "Лучший сценарий" - "Саша ищет таланты" (Павел Сидоров). Специальный приз жюри получил фильм "Кощей" (Роман Михайлов). Диплом жюри с формулировкой "За полнометражные голливудские амбиции" достался ленте "Восстание!" (Бен Хэнсфорд), диплом "За смелость в раскрытии несмелых тем" - "Взрослый" (Анастасия Дробик), диплом - "За поэтизацию образа барабанщицы в короткометражном кино" - "Свидание" (Анастасия Рогозина), диплом "За удачную попытку сделать виртуальную реальность художественной" - "ESCAPE" (Александр Гаврилов). Приз зрительских симпатий от платформы КиноПоиска был присужден фильму "Годовщина" (Эдина Умерова).

Помимо показов, в рамках смотра прошли мастер-классы с жюри, которые еще доступны в соцсетях фестиваля и на платформе КиноПоиск.

Справка "РГ"

Фестиваль короткометражного кино "Короче" впервые прошел в Калининграде в 2013 году. Ежегодно в нем принимают участие более 1500 работ. Для участия в Конкурсной программе принимаются фильмы на русском языке продолжительностью от 3 до 15 минут, снятые как режиссерами из России, так и из других стран.