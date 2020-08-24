Новгородского депутата заподозрили в мошенничестве с субсидиями

В Новгородской области предпринимателя, который является депутатом Думы Солецкого района, заподозрили в махинациях с сельскохозяйственными субсидиями. Факты мошенничества выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областной полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По информации регионального следственного управления, речь идет о субсидиях на возмещение части затрат по производству льноволокна. В 2019 году депутат изготовил справку-расчет субсидии. По версии следствия, он внес в документ заведомо ложные сведения, чтобы увеличить размер выплаты.

Кроме того, в марте 2020 года новгородец незаконно увеличил размер субсидии на возмещение части затрат на агротехнические работы. В общей сложности региональный минсельхоз недосчитался 740 тысяч рублей.

В прокуратуре Новгородской области уточняют, что объем произведенного льноволокна был завышен на бумаге в пять раз - с 30 тонн до 152,4 тонны. Сведения об уборочных площадях организации, на основании которых выплачивались бюджетные средства на проведение агротехнических мероприятий, тоже были недостоверными - 150 гектаров вместо фактических 70 гектаров.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество в крупном размере". Прокуратура признала возбуждение дела законным и обоснованным.