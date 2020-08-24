Рецидивисту дали срок за взлом курятника

Череповецкий районный суд Вологодской области отправил на 10 месяцев в колонию строгого режима 24-летнего Александра С., укравшего двух кур. Против осужденного сыграла его биография: он - вор-рецидивист и потому даже за комичные преступления должен отвечать по всей строгости закона.

"Суд установил, что 5 мая 2020 года около 00.10 в д. Романово МО Воскресенское Череповецкого района подсудимый незаконно проник в помещение курятника, находящегося в хозяйственной постройке, откуда тайно похитил мешок из-под кормов, принадлежащий О., - рассказывают в Вологодском областном суде. - После чего он прошел в домик для кур, где тайно похитил двух кур-несушек, которых убрал в мешок. С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места преступления, похищенным распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 1100 рублей".

Строго говоря, по закону, если цена украденного меньше 2,5 тысячи рублей, это не уголовное преступление, а правонарушение, за которое наказывают по КоАП. Однако при отягчающих обстоятельствах цена украденного теряет свое значение и посадить могут за любую сумму. В данном случае вину усугубило то, что гражданин совершил кражу со взломом курятника. Именно незаконное проникновение в куриный дом сделало ночное приключение человека преступлением.

"Подсудимый вину признал полностью, дело слушалось в особом порядке. Суд с учетом смягчающих и отягчающего (опасный рецидив преступлений) обстоятельств назначил Александру С. наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказывают в Вологодском областном суде. - С осужденного в пользу потерпевшего суд взыскал 1100 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением". Вообще в этом году, похоже, среди любителей криминальных приключений Вологодской области развернулось соревнование за самое курьезное преступление. У мужчины, сгубившего двух несчастных несушек и отправившегося в колонию, есть серьезные конкуренты на криминальный Гран-при.

Например, весной отправился на год в колонию строгого режима житель села Шонга Вологодской области, после того как вынес без разрешения из магазина лоток с пирожками и печеньем. Ранее судимый 21-летний мужчина попросил у продавцов пива в долг, а когда ему отказали, вспылил, схватил с прилавка лоток со вкусностями и был таков. Итог: обвинение в грабеже и новый срок. Молодой человек отправился в уже знакомые ему места не столь отдаленные.

Рецидивист ночью вломился в курятник и унес в украденном тут же мешке двух несушек

А двоих жителей поселка Колошма Бабаевского района области осудили за кражу у односельчанина семи килограммов клюквы. Вину граждан усугубило то, что они действовали организованной группой и выломали дверь в квартиру. Мужчинами двигало острое желание что-нибудь пропить. Как известно, чтобы пропить что-нибудь ненужное, надо украсть что-нибудь ненужное, вот они и пошли по чужие ягоды. Суд назначил им условные сроки.

Серьезную заявку на победу сделала жительница деревни Кириллово, похитив халат с огородного чучела на участке соседа. Но женщина выбыла из соревнования: стоимость халата составила всего 500 рублей, никаких отягчающих обстоятельств не было, потому ее действия попали под КоАП. А судья и вовсе ограничился устным замечанием и прекратил дело за малозначительностью.