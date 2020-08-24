Рецидивисту дали срок за взлом курятника

Новости

Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 19:00
Рубрика: Происшествия

Кража кур и раздетое чучело

Рецидивисту дали срок за взлом курятника
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Череповецкий районный суд Вологодской области отправил на 10 месяцев в колонию строгого режима 24-летнего Александра С., укравшего двух кур. Против осужденного сыграла его биография: он - вор-рецидивист и потому даже за комичные преступления должен отвечать по всей строгости закона.

"Суд установил, что 5 мая 2020 года около 00.10 в д. Романово МО Воскресенское Череповецкого района подсудимый незаконно проник в помещение курятника, находящегося в хозяйственной постройке, откуда тайно похитил мешок из-под кормов, принадлежащий О., - рассказывают в Вологодском областном суде. - После чего он прошел в домик для кур, где тайно похитил двух кур-несушек, которых убрал в мешок. С похищенным имуществом подсудимый скрылся с места преступления, похищенным распорядился по своему усмотрению, чем причинил потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 1100 рублей".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Решение КС РФ будет поводом пересмотреть все аналогичные дела

Строго говоря, по закону, если цена украденного меньше 2,5 тысячи рублей, это не уголовное преступление, а правонарушение, за которое наказывают по КоАП. Однако при отягчающих обстоятельствах цена украденного теряет свое значение и посадить могут за любую сумму. В данном случае вину усугубило то, что гражданин совершил кражу со взломом курятника. Именно незаконное проникновение в куриный дом сделало ночное приключение человека преступлением.

"Подсудимый вину признал полностью, дело слушалось в особом порядке. Суд с учетом смягчающих и отягчающего (опасный рецидив преступлений) обстоятельств назначил Александру С. наказание в виде 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - рассказывают в Вологодском областном суде. - С осужденного в пользу потерпевшего суд взыскал 1100 рублей в счет возмещения материального ущерба, причиненного преступлением". Вообще в этом году, похоже, среди любителей криминальных приключений Вологодской области развернулось соревнование за самое курьезное преступление. У мужчины, сгубившего двух несчастных несушек и отправившегося в колонию, есть серьезные конкуренты на криминальный Гран-при.

Например, весной отправился на год в колонию строгого режима житель села Шонга Вологодской области, после того как вынес без разрешения из магазина лоток с пирожками и печеньем. Ранее судимый 21-летний мужчина попросил у продавцов пива в долг, а когда ему отказали, вспылил, схватил с прилавка лоток со вкусностями и был таков. Итог: обвинение в грабеже и новый срок. Молодой человек отправился в уже знакомые ему места не столь отдаленные.

Рецидивист ночью вломился в курятник и унес в украденном тут же мешке двух несушек 

А двоих жителей поселка Колошма Бабаевского района области осудили за кражу у односельчанина семи килограммов клюквы. Вину граждан усугубило то, что они действовали организованной группой и выломали дверь в квартиру. Мужчинами двигало острое желание что-нибудь пропить. Как известно, чтобы пропить что-нибудь ненужное, надо украсть что-нибудь ненужное, вот они и пошли по чужие ягоды. Суд назначил им условные сроки.

Серьезную заявку на победу сделала жительница деревни Кириллово, похитив халат с огородного чучела на участке соседа. Но женщина выбыла из соревнования: стоимость халата составила всего 500 рублей, никаких отягчающих обстоятельств не было, потому ее действия попали под КоАП. А судья и вовсе ограничился устным замечанием и прекратил дело за малозначительностью.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
В России снизилось количество разбоев и грабежей, но стало больше киберпреступлений
В Роскачестве подсказали способ узнать телефонные номера мошенников