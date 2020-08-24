Новости

Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 19:25
Рубрика: Общество

Одиннадцать плюс

Семья Ложкиных из Карелии стала победителем Всероссийского конкурса в номинации многодетных
Текст: Светлана Цыганкова ("Российская газета", Петрозаводск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Состязание было серьезное. На федеральный этап конкурса поступили 342 заявки из 83 субъектов, в номинации "Многодетная семья" - 72. Но у Ложкиных - явное преимущество.
Светлана и Александр Ложкины воспитывают 11 детей. Почти половина из них - приемные. Фото: из архива семьи Ложкиных Светлана и Александр Ложкины воспитывают 11 детей. Почти половина из них - приемные. Фото: из архива семьи Ложкиных
Светлана и Александр Ложкины воспитывают 11 детей. Почти половина из них - приемные. Фото: из архива семьи Ложкиных

Супруги воспитывают одиннадцать детей, половина из которых - приемные. Не все так гладко складывалось у Светланы и Александра. Когда родился шестой ребенок, им стали задавать вопросы сотрудники отдела социальной службы: как можно жить всем вместе в однокомнатной квартире? Решили прийти и проверить. Однако после визита все осталось по-прежнему. И лишь когда Светлана поучаствовала в передаче на одном из центральных каналов, Ложкиным наконец-то подарили трехкомнатную квартиру. Они не верили в свалившееся счастье до последнего. Потом делали ремонт, чтобы детям было удобно и у всех было место.

Череповецкие сироты находят новых родителей

В новой квартире у Ложкиных большая кухня, три комнаты с двухъярусными кроватями и везде медали и кубки. Это награды ребят. Сын Иван - мастер спорта по вольной борьбе, Слава - кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Еще один сын Дима - знаменитый танцор, победитель самых разных конкурсов, в том числе и международных. Младшие девочки также занимаются и гимнастикой, и танцами, в том числе и приемные. Кстати, старшие сыновья уже определились с выбором профессии: один учится в военном институте в Москве, второй поступает в кадетское училище.

Чтобы найти подход к каждому ребенку, Светлана поступила в педагогический колледж. Поняла, что ей нужно образование, в том числе и психологические знания. Она по-прежнему думает над идеей семейного детского дома. И, кажется, карельские власти услышали ее. Решение нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи семьям с детьми. Александру и Светлане выделили 3,5 миллиона рублей. Скоро они отпразднуют новоселье в новом доме.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
За что могут отобрать подаренную квартиру
Образовательные кредиты будут выдавать по ставке 3% годовых