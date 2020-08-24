Состязание было серьезное. На федеральный этап конкурса поступили 342 заявки из 83 субъектов, в номинации "Многодетная семья" - 72. Но у Ложкиных - явное преимущество.

Супруги воспитывают одиннадцать детей, половина из которых - приемные. Не все так гладко складывалось у Светланы и Александра. Когда родился шестой ребенок, им стали задавать вопросы сотрудники отдела социальной службы: как можно жить всем вместе в однокомнатной квартире? Решили прийти и проверить. Однако после визита все осталось по-прежнему. И лишь когда Светлана поучаствовала в передаче на одном из центральных каналов, Ложкиным наконец-то подарили трехкомнатную квартиру. Они не верили в свалившееся счастье до последнего. Потом делали ремонт, чтобы детям было удобно и у всех было место.

В новой квартире у Ложкиных большая кухня, три комнаты с двухъярусными кроватями и везде медали и кубки. Это награды ребят. Сын Иван - мастер спорта по вольной борьбе, Слава - кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике. Еще один сын Дима - знаменитый танцор, победитель самых разных конкурсов, в том числе и международных. Младшие девочки также занимаются и гимнастикой, и танцами, в том числе и приемные. Кстати, старшие сыновья уже определились с выбором профессии: один учится в военном институте в Москве, второй поступает в кадетское училище.

Чтобы найти подход к каждому ребенку, Светлана поступила в педагогический колледж. Поняла, что ей нужно образование, в том числе и психологические знания. Она по-прежнему думает над идеей семейного детского дома. И, кажется, карельские власти услышали ее. Решение нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи семьям с детьми. Александру и Светлане выделили 3,5 миллиона рублей. Скоро они отпразднуют новоселье в новом доме.