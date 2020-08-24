В Петербурге пройдет Фестиваль цветов

В Санкт-Петербурге состоится традиционный яркий праздник - Фестиваль цветов. С 28 по 30 августа зрители увидят Парад цветов на Невском проспекте, выступления артистов и состязания лучших флористов. В этом году событие посвящено героям нашего времени - врачам и всем работникам медицины.

28 августа на площади Островского начнется флористический баттл среди мастеров России, Украины, Узбекистана, Армении, Туркмении и других стран. Под аккомпанемент джаз-бэндов мастера флористики соберут цветочные композиции и панно, которое оценит жюри фестиваля, а также закончат оформление платформ. Финал битвы - на главной сцене фестиваля.

29 августа по Невскому проспекту пройдет Парад цветов. Команды флористов самостоятельно выбирали тему для оформления конкурсных платформ. Увлекательное путешествие по России: красоты Крыма, традиции Востока и обычаи Кавказа, загадочные легенды и народные сказки… Красочное шествие - модели в цветочных костюмах, артисты уличных театров, ретроавтомобили и конные экипажи - будут сопровождать духовые оркестры.

День завершится гала-концертом "Бал цветов" с участием симфонического оркестра и солистов оперной сцены. Концерт пройдет в закрытом режиме для врачей города, принимавших участие в борьбе с пандемией, однако увидеть его сможет каждый желающий в прямом эфире. В сопровождении классических мелодий флористы продемонстрируют работы в конкурсных номинациях: лучший букет, лучший цветочный костюм, лучший цветочный зонт и лучший головной убор. Оценивать конкурсные работы, посвященные подвигу врачей, будет международное профессиональное жюри в режиме онлайн. Также в официальной группе фестиваля "ВКонтакте" каждый зритель сможет отдать свой голос за понравившиеся панно или платформу.

30 августа в Петропавловской крепости продолжится выставка цветочных арт-объектов, которые можно будет "оживить" с помощью специально созданного приложения с технологией дополненной реальности (AR). Каждый зритель может погрузиться в удивительный мир цветочных фантазий. Приложение "Фестиваль цветов" будет доступно для всех устройств в маркетах AppStore и GooglePlay.

Организатор фестиваля - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Программа Фестиваля цветов

28 августа, 18:00 - Интерактивная программа на площади Островского.

29 августа, 14:00 - Парад цветов по Невскому проспекту; 19:00 - Гала-концерт "Бал цветов".

С 18:00 29 августа до 21:00 30 августа - выставка цветочных арт-объектов в Петропавловской крепости.