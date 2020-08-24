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24.08.2020 19:21
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова инициировала проверку детдомов Крыма

Текст: Алексей Вакуленко
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка
Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова направила в Крым специалистов для проверки детских домов-интернатов республики. Об этом сообщила пресс-служба детского омбудсмена.

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По словам Кузнецовой, в детские дома-интернаты прибудут специалисты аппарата и врачи московской детской городской больницы имени Башляевой, чтобы "на месте во всем разобраться, посмотреть, насколько соблюдены права воспитанников домов-интернатов на лечение, реабилитацию, а также на образование, имущественные и другие права".

Такое решение детский омбудсмен приняла после того, как изучила информацию об истощенном в детском учреждении двухлетнем мальчике, появившейся в соцсетях. По факту уже проводят проверку Следственный комитет и прокуратура.

- По согласованию с опекуном двухлетнего ребенка, бывшего воспитанника детского дома-интерната, столичные медики оценят его состояние здоровья и дадут рекомендации по дальнейшему лечению, - отметила Кузнецова.

Фото: Семейеый архив Татьяны и Андрея Крыловых
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Детский омбудсмен подчеркнула, что наряду с решением конкретных проблем и выявленных нарушений, "необходимы системные решения и кардинальные изменения".

- Комплекс мер по совершенствованию деятельности детских домов-интернатов, разработанный Минтрудом при нашем участии, сейчас находится в правительстве РФ на согласовании, - пояснила она. - Также на этой неделе мы отправили письмо в Рособрнадзор с просьбой организовать проверку образовательных программ в ДДИ. Мы видим, что у этих детей есть огромный потенциал, но, к сожалению, он не реализуется. Поэтому, пока ведомства согласовывают документы, мы в ручном режиме работаем с каждым случаем.

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