Кубанская судья стала фигуранткой дела о торговле дипломами

Уголовное преследование Ирины Дадаш связано с резонансным делом о торговле дипломами в Белореченском филиале Адыгейского государственного университета, о котором "РГ" писала еще весной прошлого года.

Его фигурантами являются несколько сотрудников вуза. Преступная группа, по данным правоохранителей, действовала с 2013 года. По версии следствия, когда об уголовном деле стало известно Ирине Дадаш, исполняющей на тот момент обязанности председателя Белореченского районного суда, то она решила, скажем так, "срубить" с работников университета, которые привлекались к уголовной ответственности.

Для этого Дадаш "вступила в сговор с неустановленными лицами", которых представила им как сотрудников правоохранительных органов, способных повлиять на исход дела. В результате ей было передано 560 тысяч долларов США. Однако, как сообщила правоохранителям местная жительница, Дадаш деньги взяла, но обещание прекратить уголовное дело о выдаче фальшивых дипломов не выполнила. Возбуждение уголовного дела в отношении судьи инициировал председатель СКР Александр Бастрыкин.

Примечательно, что в марте этого года ККС Краснодарского края лишила Дадаш полномочий и пятого квалификационного класса. Причиной стало ее неоднократное отсутствие на рабочем месте, а также "внепроцессуальное общение" с родственниками подсудимых, которых судья консультировала. Сама Ирина заявляла о своей невиновности, но ее аргументы не убедили коллег. В июне дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила в силе решение квалифколлегии судей Краснодарского края, однако Дадаш вновь не согласилась с этим.

Дальнейшие события были ожидаемы: Александр Бастрыкин обратился с представлением о привлечении экс-судьи из Белореченска к уголовной ответственности, направив его не в региональную квалифколлегию, а в ВККС. Внеочередное заседание Высшей квалификационной коллегии судей состоялось в минувшую пятницу. Дадаш просила об отложении слушаний, сославшись на то, что Верховный суд 24 сентября будет рассматривать жалобу на лишение ее полномочий. Но квалифколлегия отказалась отложить заседание, дав в итоге согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей кубанской судьи.

Ирина Дадаш была назначена судьей Белореченского районного суда в декабре 2006 года. В мае 2019 года ККС отказала ей в рекомендации на должность председателя Белореченского районного суда.

Кстати

В конце июля лишилась своей должности и мантии скандально прославившаяся кубанская "золотая судья" Елена Хахалева. Она была отчислена из штата Краснодарского краевого суда на основании ранее принятого решения ВККС РФ. В середине июля этот федеральный орган досрочно прекратил полномочия Хахалевой за ее дисциплинарные проступки. В июне дисциплинарная коллегия Верховного суда оставила в силе решение квалифколлегии судей Краснодарского края.