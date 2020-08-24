На Кубани на командира взвода ДПС завели дело о взятках

В Кореновском районе Кубани командир отдельного взвода ДПС ГИБДД стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в вымогательстве и получении взяток от подчиненного. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в апреле 2020 года полицейский сообщил находящемуся в его подчинении инспектору о необходимости систематически передавать ему взятки, взамен же обещал покровительство по службе. Опасаясь увольнения из органов внутренних дел, сотрудник согласился с требованием начальника. В течение трех месяцев (с 24 апреля по 22 июня) командир взвода систематически получал от своего подчиненного взятки в общем размере 13 500 рублей.

- Сейчас следователь устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и другие возможные эпизоды незаконной деятельности, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - В территориальный следственный отдел поступило 27 заявлений сотрудников ДПС о неправомерных действиях фигуранта. Следователь скрупулезно проверяет все доводы полицейских. По результатам рассмотрения заявлений будет дана правовая оценка.

Тем временем

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю назначена служебная проверка по этому делу. Сейчас сотрудник полиции отстранен от служебных обязанностей.