В Ростове организатору концерта Басты пригрозили штрафом

Полиция составила административный протокол в отношении организатора концерта рэпера Басты в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство области.

Причиной стало невыполнение правил режима повышенной готовности. За нарушение организатору грозит штраф.

Выступление ​​​состоялось в субботу в клубе на левом берегу Дона. На видео в социальных сетях видно, что на концерте присутствовало большое количество людей.

На сайте музыканта в перечне городов запланированного на этот год тура нет Ростова. Однако в связи с карантинными мерами по коронавирусу в программу внесли изменения. Так, все концерты с середины марта по июль перенесли на более поздний срок.