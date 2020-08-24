Под Волгоградом захоронили более 650 участников Сталинградской битвы

Торжественная церемония перезахоронения останков защитников Сталинграда состоялась на военно-мемориальном кладбище у села Россошки Волгоградской области, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Останки обнаружили поисковые отряды в ходе Вахты памяти этого года. Всего погребено более 650 красноармейцев.

По сохранившимся медальонам и документам установлены имена 30 военнослужащих.

В мероприятии приняли участие военный комиссар области, начальник Волгоградского территориального гарнизона, представители администрации региона, общественных организаций, поисковики, юнармейцы и местные жители.