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24.08.2020 14:26
Рубрика: Власть

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ

Текст: Кира Латухина
Безработица - одна из главных проблем в стране в целом, и в Ростовской области в частности. Об этом президент заявил на встрече с губернатором Василием Голубевым, которая прошла в режиме видеоконференции.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

При этом глава государства заявил, что опережающий темп роста промышленного производства - заслуга самого Голубева и его команды. За первое полугодие, конечно, есть спад, но он меньше, чем по стране. В нормальном состоянии и региональные финансы, в области минимальная долговая нагрузка, низкий уровень аварийного жилья и очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов, оценил Владимир Путин.

Фото: iStock
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Президент призвал поддержать усилия бизнеса, направленные на то, чтобы создавать новые, хорошо оплачиваемые, качественные и современные, высокотехнологичные рабочие места, чтобы обеспечить развитие региона в ближайшем будущем. "Надеюсь, что вы используете все свои знания, опыт для того, чтобы добиться этих результатов", - сказал он.

Есть и проблемы. Так, отмечается сокращение постоянного населения. Президент назвал возможные причины - недостаточное количество врачей и мест в детсадах. "Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - объяснил он.

И конечно, же, безработица. "Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - заметил глава государства. Но Ростовская область развита и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. "Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - указал он губернатору. "Мы будем искать новые решения. Я думаю, что для нас это важнейшая задача, усилия будем прилагать для того, чтобы здесь ситуацию переломить", - обещал Голубев.

Еще президент отметил тенденцию сокращения сельхозпроизводства и объемов строительства, а также похвалил за развитие ветроэнергетики.

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