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Рубрика: Власть

Стимул для Дона

Владимир Путин обсудил с Василием Голубевым ситуацию в Ростовской области
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Безработица - одна из главных проблем в стране. Об этом заявил президент на видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области на проблемы демографии в регионе. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области на проблемы демографии в регионе. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС
Владимир Путин обратил внимание губернатора Ростовской области на проблемы демографии в регионе. Фото: Алексей Никольский/Пресс-служба президента/ТАСС

Глава государства начал встречу сразу с проблемных вопросов: в регионе сокращается сельхозпроизводство на фоне солидного роста по стране. Голубев выразил надежду, что в этом году тенденцию удастся переломить. Президент заметил: если необходима поддержка, то нужно сформулировать просьбы. "И по стройке: сокращаются и объемы строительства. Здесь что?" - уточнил он. Собеседник рассказал о заметном сокращении индивидуального жилищного строительства. В целом строительная программа "плюсует", но жилье - "минусует", признал Голубев. "Поэтому это стало нашим приоритетом", - заверил региональный лидер.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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"Вы человек очень опытный, знаете, мы последнее время, последние годы большое внимание обращаем на проблемы демографии", - заметил Путин. По его словам, после определенного подъема у нас сейчас наблюдается сокращение численности постоянного населения. "Но в Ростовской области, несмотря на то, что это южный, благоприятный климатически регион, сокращение происходит даже в большем объеме, чем в среднем по стране", - сказал президент и назвал возможные причины: недостаточное количество врачей и мест в детсадах. "Это очень важный фактор для того, чтобы люди себя чувствовали уверенно и комфортно", - объяснил глава государства.

Важен и такой показатель, как уровень безработицы. "Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране, это совершенно очевидно", - заметил Путин. Но Ростовская область развита и в промышленном отношении, и в отношении возможностей для сельского хозяйства. "Конечно, нужно обратить внимание на рынок труда", - указал президент. "У нас действительно "выскочила" реально безработица - 96 с лишним тысяч человек (4,6 процента) при том, что до определенного времени уровень безработицы был не выше или на уровне среднероссийского, - признал губернатор. - Мы предпринимаем сейчас меры для того, чтобы максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать". "Мы будем искать новые решения. Я думаю, что для нас это важнейшая задача, усилия будем прилагать для того, чтобы здесь ситуацию переломить", - заверил он.

В Ростовской области минимальная долговая нагрузка, низкий уровень аварийно-го жилья и очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов

Глава государства также заявил, что опережающий темп роста промышленного производства - заслуга самого Голубева и его команды. За первое полугодие, конечно, есть спад, но он меньше, чем по стране. В нормальном состоянии и региональные финансы, в области минимальная долговая нагрузка, низкий уровень аварийного жилья и очень хорошие перспективы с точки зрения инвестпроектов, оценил Путин. Президент призвал поддержать усилия бизнеса по созданию новых, хорошо оплачиваемых, качественных и современных, высокотехнологичных рабочих мест. Голубев также сообщил, что селяне прекрасно сработали по уборке ранних зерновых, и президент одобрил предложение наградить их.

Еще губернатор попросил выделить президентский грант Государственному ансамблю песни и пляски Донских казаков имени Квасова - "учитывая, что у нас юбилейный год и юбилейный год Победы, и 450-летие служения казачества государству Российскому". "Нужно чтобы министерство культуры, другие ведомства по другим вопросам все это отработали. Мы это, безусловно, сделаем", - ответил Путин.

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