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24.08.2020,  
10:59
Текст:  Николай Грищенко

Скорость вертолетов Ми-28 и Ми-35 увеличат до 400 километров в час

Фото: "Вертолеты России" Фото: "Вертолеты России"
Фото: "Вертолеты России"
Фото: Николай Грищенко/РГ
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Представленные на форуме "Армия-2020" новые композитные лопасти позволят увеличить скорость ударных вертолетов Ми-28 и Ми-35 до 400 километров в час. Сейчас максимальная скорость вертолетов составляет около 300 километров в час.

Новая лопасть с саблевидной законцовкой обладает новыми упруго-массовыми и аэродинамическими характеристиками и была испытана в Ростове-на-Дону.

"В ходе испытаний летающая лаборатория на базе вертолета Ми-24, оснащенная комплектом новых лопастей, достигла скорости более 400 километров в час без внесения схемных изменений в конструкцию вертолета", - заявил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Он также отметил, что разработчикам удалось сохранить низкий уровень вибраций и нагрузок, что говорит о высоком потенциале новой лопасти. Кроме того, она изготавливается по технологии одношагового формования в прессформе.

Лопасти основного винта с новым профилем проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н.

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