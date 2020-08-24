В Севастополе ограничения из-за COVID-19 продлены до 30 сентября

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев принял решение продлить режим повышенной готовности из-за коронавируса до 30 сентября. Об этом он заявил на заседании оперштаба.

- До 30 сентября остаются ограничения на работу кружков, секций, иных досуговых мероприятий в учреждениях соцобслуживания, - уточнил глава города. - Пока действуют такие ограничения, ни в детских, ни во взрослых учреждениях не было ни одного случая COVID-19. И эту практику необходимо продолжить.

Детям Севастополя - как организованным, так и неорганизованным группам - по-прежнему запрещено выезжать за пределы Крымского полуострова для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах. Также Севастополь остается по-прежнему закрыт для детских групп из других регионов России, за исключением Крыма и Арктической зоны. До конца сентября в поликлиниках города не будет проводиться диспансеризация взрослого населения.

- Продолжает действовать 14-дневная обсервация всех лиц из близкого контакта с человеком, у которого подтвержден диагноз COVID-19, - сказал Михаил Развожаев. - Это одна из главных мер, благодаря которой ситуация в Севастополе контролируемая. Также сохраняется обсервация для тех, кто вернулся в РФ вывозными международными рейсам.

Граждане, самостоятельно пересекающие границу РФ и прибывшие в Севастополь, при отсутствии документа об отрицательном тесте на коронавирус должны пройти обследование методом ПЦР в течение трех дней. Результаты необходимо направить в Роспотребнадзор. Миновать такую процедуру невозможно: замруководителя Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Роман Проскурнин подчеркнул, что информация о путешественниках передается в Роспотребнадзор с контрольно-пропускных пунктов на границе. Кроме того, сохраняется рекомендация пройти тест на COVID-19 для туристов перед заселением в местные гостиницы.

В Севастополе по состоянию на 24 августа зафиксировано всего 468 случаев коронавируса. 363 человека полностью выздоровели. Сейчас в стационарах города 74 человека с COVID-19. 15 человек умерли.