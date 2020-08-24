К 100-летию российского танкостроения музей бронетанковой техники в Нижнем Тагиле пополнился моделями первых отечественных танков. Всего их девять: "Борец за свободу тов. Ленин", Т-18 (МС-1), выпускавшийся крупной серией, быстроходные БТ-2, БТ-5 и БТ-7, средние Т-24 и Т-28 и самый массовый танк 1930-х годов - Т-26 с одной и двумя башнями.

С историей создания этих машин можно ознакомиться на страницах проекта "УВЗ.Танкпром" в социальных сетях. Несомненный старожил - "Борец за свободу тов. Ленин". Именно 31 августа 1920 года, когда этот легкий танк вышел из ворот завода "Красное Сормово" на ходовые испытания, считается официально точкой отсчета отечественного танкостроения. Его прототип - французский Рено ФT-17 - достался Красной Армии в качестве трофея. Когда его привезли в Нижний Новгород в разобранном виде, оказалось, что не хватает нескольких важных деталей. Пришлось, что называется, креативить на коленке, на создание копии ушло четыре месяца, но в итоге она превзошла оригинал. В частности, "русский Рено" оказался более быстрым, чем предшественник: он двигался со скоростью 8,5 километра в час вместо пяти.

Все девять моделей выполнены в масштабе один к десяти: именно такой когда-то использовался для представления разработок в Наркомате обороны. Чтобы макеты были максимально точны, специалисты воспользовались чертежами, которые предоставил старший научный сотрудник Института военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ Михаил Павлов.

Оценить довоенные бронемашины могут и участники международного форума "Армия-2020": Т-18 и БТ-2 представлены в экспозиции к юбилею отечественного танкостроения. Т-18 - это доработанная версия Т-16, принятого на вооружение 6 июня 1927 года. Ее выпускали на заводе "Большевик" и Мотовилихинском машзаводе. Т-18, в отличие от "Борца", успел поучаствовать в военном конфликте (на КВЖД). Производился до 1932 года.

В основу БТ-2, которые шли в парадном строю 7 ноября 1931 года, легла документация на американский колесно-гусеничный танк Кристи. Однако простого копирования машины оказалось недостаточно - требовались серьезные доработки. Для этого в Харьков командировали группу конструкторов из Москвы.

- Нам важно показать, с чего все начиналось. Первые танки задали вектор развития всей отрасли, - говорит директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.