На Урале водитель оплатил штраф после ареста смарт-часов

Житель Каменска-Уральского, который попался на вождении без прав, оплатил назначенный ему штраф только после того, как было арестовано его имущество. А именно - смарт-часы.

Как рассказали в пресс-службе свердловского управления ФССП, было возбуждено исполнительное производство по статье 12.7 КоАП РФ. Штраф составил всего 10 тысяч рублей, но нарушитель оплачивать его не спешил.

"Приставам пришлось прибегнуть к мерам принудительного исполнения, - отметили в ведомстве. - На средства на банковских счетах было обращено взыскание, но и это не подвигло должника погасить штраф. Тогда в отношении его имущества, а именно смарт-часов, был составлен акт описи и ареста".

Под угрозой лишиться ценного гаджета молодой человек погасил задолженность в полном объеме: 10 тысяч рублей - штраф плюс исполнительский сбор в 1 тысячу рублей.

Кстати

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области возобновляет личный прием граждан. Вести его будут только по предварительной записи и с соблюдением всех мер индивидуальной защиты: приходя на прием, при себе необходимо иметь маску и перчатки. Сотрудники ведомства также обеспечены средствами защиты, в кабинетах есть антисептики.