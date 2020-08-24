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24.08.2020 11:18
Рубрика: Экономика

Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре

Текст: Екатерина Призова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пока международное сообщение в полной мере не восстановлено, россияне продолжают путешествовать по своей стране. Чаще всего в Сети ищут билеты с вылетом из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и Казани. Для тех, у кого отпуск в сентябре, специалисты сервиса OneTwoTrip составили список городов, перелет в которые не пробьет дыру в бюджете туриста.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Так, согласно исследованию, которое цитирует RT, дешевле всего из столицы добраться в Санкт-Петербург, Воронеж, Чебоксары и Саратов. Стоимость билет в эти города стартует примерно от тысячи рублей в одну сторону. Для жителей Питера самый выгодный вариант также Москва: 1050 рублей за один билет. Немногим дороже обойдется для них путешествие в Ярославль, Казань и Калининград: 1,6 тысячи рублей.

Из Екатеринбурга бюджетнее всего добраться до Москвы или Уфы: в одну сторону сделать это можно всего за две тысячи рублей. Недорогие билеты уральцы могут приобрести и на самолет до Самары или Краснодара: 2,6 тысячи рублей.

Жители Новосибирска могут без ущерба для кошелька улететь в Томск и Барнаул (за 1,2 тысячи рублей), в Кемерово (2,4 тысячи рублей) или в Санкт-Петербург (3,7 тысячи рублей). А из Казани в сентябре можно отправиться в Москву и Санкт-Петербург - за полторы тысячи рублей за билет.

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