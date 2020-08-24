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24.08.2020 09:58
Рубрика: Общество

Ученые: Болезнь Альцгеймера можно лечить, очистив нейроны от "мусора"

Текст: Алена Ларина

Лечению болезни Альцгеймера может способствовать очистка нейронов от "мусора". К такому выводу пришла команда ученых Тюменского государственного университета и Национального университета Сингапура. Результаты их исследования опубликованы в журнале FASEB.

Фото: iStock
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При болезни Альцгеймера разрушаются связи между нервными клетками, отсюда - потеря памяти и мыслительных навыков. Человек не может, к примеру, приготовить еду, водить автомобиль.

Сегодня нет методов для профилактики и лечении недуга. Но российским ученым совместно с сингапурскими коллегами удалось провести успешный эксперимент по воздействию на систему контроля качества нейронов (убиквитин-протеасомая система или УПС) для восстановления потери памяти в моделях животных с болезнью Альцгеймера.

Как считают исследователи, нейроны производят биологический "мусор" и нуждаются в его регулярном удалении. При сбое этой системы начинаются проблемы в работе мозга.

Один из главных переработчиков "мусора" от нейронов - протеасома или многобелковый комплекс, разрушающий ненужные и дефектные белки. УПС позволяет их использовать повторно и производить новые белки. В обратном случае нарушается баланс между вновь синтезированными (памятью) и использованными белками, с помощью которых создаются долговременные воспоминания.

Дефицит белков памяти приводит к потере нервных связей. Первоначально сбой происходит в гиппокампе - части головного мозга, имеющей большое значение для формирования новых воспоминаний. При дальнейшем отмирании нейронов поражаются и другие части мозга.

В ходе проведенного эксперимента ученые пришли к выводу, что блокирование разрушения белков памяти ингибиторами УПС может способствовать восстановлению здоровья человека при болезни Альцгеймера.

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