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24.08.2020 12:37
Рубрика: Экономика

Жители каких регионов России чаще всего покупают жилье в ипотеку

Текст: Екатерина Призова
Чаще всего жилье в ипотеку берут в Югре, в Тюменской области и на Ямале. К такому выводу пришли эксперты РИА Новости, которые провели ежегодное исследование этого сегмента рынка кредитования.

При анализе изучалось соотношение числа выданных займов за период с первого июля 2019 года по первое июля 2020-го и число экономически активного населения региона. Также учитывались такие показатели как средний размер ипотеки и количественная динамика кредитов в этом году к прошлому.

Лидером оказался Ямал: здесь около тридцати человек из тысячи берут ипотеку - это в 1,8 раза больше, чем в среднем по стране. Совсем немного отстают соседи - Тюменская область и Югра, где кредит на недвижимость берут 27,6 и 27,4 человека на тысячу, соответственно. Высокие позиции северных регионов в рейтинге, полагают специалисты, обусловлены экономическими и демографическими факторами.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Также вверху списка расположились Чувашия, Башкортостан, Архангельская, Магаданская и Новосибирская области, Удмуртия и Пермский край. Их показатели колеблются от 25 кредитов на тысячу человек до 23,4.

"В среднем, - говорится в исследовании, - первая десятка регионов-лидеров опережает последнюю десятку регионов в четыре раза".

Аутсайдерами рейтинга, как, кстати, и в прошлом году, оказались Ингушетия (0,9 кредита), Чечня (2,2) и Дагестан (3,5 кредита). Аналитики связывают это с тем, что население республик в целом не склонно брать кредит на жилье (отчасти из-за существенной доли частного сектора). Также здесь слабо представлены банковские услуги. При этом, однако, именно отстающие регионы показали наибольший прирост ипотеки в 2020 году.

Что касается размеров ипотеки, которую берут россияне, то самые существенные суммы, конечно, в Москве: более 5,1 миллиона рублей. Что не удивительно при средней стоимости типовой квартиры в столице равной десяти миллионам рублей.

"Также большие кредиты берут в Московской и Сахалинской областях (3,6 миллиона рублей). В Чукотском автономном округе, Санкт-Петербурге и Якутии в среднем берут более 3 миллионов рублей", - говорится в исследовании.

А вот самые скромные суммы в банке просят жители Челябинской области - средний кредит здесь около 1,6 миллиона рублей. Такая же картина была и в 2019 году.

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