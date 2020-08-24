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24.08.2020 17:26
Рубрика: Власть

Приставам дадут команду "стоп"

После решения Конституционного суда все аналогичные дела пересмотрят
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение законопроект, который позволит судам ссылаться на постановления Конституционного суда. Если какая-то норма будет признана не соответствующей Основному Закону, это станет поводом для массового пересмотра аналогичных дел, в которых суды применили такую норму.
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Например, если Конституционный суд постановил, что граждан нельзя выселять из квартиры в такой-то и такой-то ситуации, то будет неважно, дошел конкретный человек до Конституционного суда России или нет.

Все, кто попал в аналогичную ситуацию, получат право на пересмотр решения в соответствии с правилами, продиктованными Конституционным судом.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев пояснил, что подготовленный министерством юстиции законопроект приводит положения процессуальных кодексов в соответствие с правовой позицией Конституционного суда Российской Федерации.

"Если судебное решение базировалось на норме, признанной Конституционным судом не соответствующей Основному Закону, оно будет пересмотрено. На практике сегодня отменяются решения только по делам тех граждан, которые напрямую обратились с заявлением в Конституционный суд. Однако вопросы, которые затрагивает Конституционный суд России, касаются десятков тысяч людей", - рассказал Владимир Груздев.

Между тем пока у судов нет такого основания для пересмотра судебного акта, как признание Конституционным судом нормы, на основании которой вынесено решение, противоречащей Основному Закону. Приходится ждать, пока норма будет отменена или изменена. Но такое положение тоже было признано Конституционным судом не соответствующим Основному Закону.

Фото: РИА Новости
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"Процедурные формальности не должны становиться барьером для исправления несправедливых решений", - подчеркнул председатель правления АЮР.

В свою очередь, в министерстве юстиции пояснили, что изменения, предлагаемые законопроектом, позволят судам отменять судебные постановления, вступившие в законную силу.

"Отмена судебного постановления будет основанием для прекращения исполнительного производства", - сказали в минюсте.

Это значит, что даже если дело уже находится у судебных приставов, будет возможность все остановить.

Напомним, Конституционный суд проверяет, соответствует ли то или иное положение Основному Закону. Если нет, то государство меняет законы и исправляет ошибки.

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