Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях

Роспотребнадзор отменил запрет на примем экскурсионных групп в музеях Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки могут смягчить и другие требования.