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24.08.2020 17:51
Рубрика: Культура

Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях

Текст: Иван Черноусов
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Роспотребнадзор отменил запрет на примем экскурсионных групп в музеях Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / ТАСС
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"Роспотребнадзором в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации и обращением министерства культуры Российской Федерации внесены изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. В актуализированных методических рекомендациях отменен запрет на прием туристско-экскурсионных групп и запрет на реализацию соглашений с туристическими компаниями", - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что в случае улучшения эпидемиологической обстановки могут смягчить и другие требования.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Пандемия коронавируса COVID-19

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