Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу со своим бразильским коллегой Маркосом Дего.

Как сообщили в военном ведомстве, встреча состоялась "на полях" Международного военно-технического форума "Армия-2020".

"В ходе встречи состоялось обсуждение актуальных вопросов российско-бразильского военного и военно-технического сотрудничества, а также намечены шаги их развития", - отметили в Минобороны.

В ходе общения стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее наращивание всестороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.

Также "на полях" форума, Александр Фомин провел рабочую встречу с командующим Сухопутными войсками Алжира генерал-лейтенантом Аммаром Атамниа.

В ходе беседы Фомин отметил важность российско-алжирского партнерства в оборонной сфере. Он поддержал усилия руководства Алжира по стабилизации ситуации в Северной Африке.

Также на встрече были обсуждены отдельные проекты военного и военно-технического сотрудничества по линии сухопутных войск.

"Стороны дали высокую оценку достигнутому уровню российско-алжирского взаимодействия в военной области, отметили приверженность к развитию всестороннего сотрудничества", - рассказали в Минобороны РФ.