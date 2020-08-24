Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57

Ряд иностранных государств направили России официальные заявки на приобретение истребителя пятого поколения Су-57.

- Несмотря на то, что это новейший образец, поступил ряд заявок на его поставку. Зарубежные покупатели уделяют большое внимание Су-57. Сейчас прорабатываются возможности продвижения самолета в нескольких странах - потенциальных заказчиках истребителя, - рассказала ТАСС пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. Иностранные заказчики проинформированы, что первоочередной задачей производителя Су-57 является удовлетворение потребностей ВКС России, уточнила она.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения, выполненный по технологиям малозаметности. Ряд новых инженерных решений: разнесенные по корпусу радарные антенны, мощная система электронного подавления, новое оружие, - значительно повысили боевую эффективность самолета. Вместе с Су-57 проходит испытания его беспилотный ведомый - тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник".

В мае 2019 года Владимир Путин сообщил о закупке 76 истребителей Су-57 для нужд ВКС России.