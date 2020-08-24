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24.08.2020 04:25
Рубрика: Общество

Россиян могут обязать маркировать животных за свой счет

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В законодательство готовятся поправки, которые введут в России обязательный учет и маркировку домашних животных. Сейчас документ проходит процедуру согласования, сообщили в Минсельхозе.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Проводить маркировку владельцы домашних животных будут за свой счет. За отказ идентифицировать питомца хозяину грозит до тысячи рублей", - со ссылкой на пресс-службу министерства пишут "Известия".

Владельцам дадут возможность выбирать тип маркировки - всего их будет несколько, в зависимости от вида животного. Кроме чипирования хозяева смогут использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы. Стоимость процедуры - до 500 рублей. Самым дорогим типом маркировки станет татуировка - до 150 рублей, плюс 200-500 рублей за нанесение.

Обязательная регистрация нужна, чтобы заработал закон об ответственном обращении с животными. Иначе нельзя, например, понять, кому принадлежит кошка или собака, оказавшаяся на улице. Идентификация позволит также устанавливать и пресекать очаги распространения ветеринарных заболеваний, которые переносят домашние животные. Ожидается, что законопроект о маркировке домашних животных будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца этого года.

Общество Правительство Минсельхоз Законодательная власть Госдума

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