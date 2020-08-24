С последней декады июля в сети Интернет проходит первая в истории Всемирная шахматная Олимпиада онлайн с участием игроков из 163 стран. Но только совсем недавно к участию в многоэтапном соревновании подключилась сборная России, начавшая свое выступление с пятой по счету стадии "топ-дивизион".

В период пандемии шахматы высочайшего уровня вполне органично переместились из режима очных противостояний в онлайн. Древнейшая игра обрела принципиально новые очертания. Единственная пока не до конца разрешимая в этих условиях удаленного доступа проблема - это так называемое читерство, проще сказать - нечестная игра, возможность в укромных уголках своего жилища пользоваться электронными подсказками. Данной проблеме на днях отдельное воззвание посвятил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, деликатно призвавший соблюдать принципы "Фэйр Плей".

Остается надеяться, что ведущие гроссмейстеры и даже просто любители, играющие за команды экзотических в шахматном отношении стран, - люди честные, соблюдающие дух спортивной борьбы.

В составе сборной России на Олимпиаде - дюжина человек. Это Александр Грищук, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана; Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Валентина Гунина и Маргарита Потапова. Каждая матчевая встреча проводится на шести досках. На первой, второй и пятой - мужчины, на третьей, четвертой и шестой - девушки. Если быть точнее, то что касается сильного пола, то в принципе эта часть матча считается "открытой", девушки могут занимать место за перечисленными виртуальными досками, однако таких случаев немного.

За общую победу в турнирную таблицу начисляется два очка, за ничью (3:3) - одно, баллы за отдельные партии служат уже дополнительными показателями в случае необходимости.

Россияне в группе "С" четвертой стадии Олимпиады выиграли у всех своих десяти соперников. Разгромлены по 6:0 аутсайдеры нашей десятки команд североафриканские Марокко и Алжир, трудно дались победы над Арменией и Хорватией (по 3,5:2,5). Также были повержены Болгария, Румыния, Англия, Турция и Египет.

Равномерно чередуясь, играли все наши 12 участников, они провели по четыре-пять поединков. Стопроцентный результат только у 18-летнего представителя Ростовской области Андрея Есипенко - пять из пяти!

Победителями других трех групп стали Индия, Азербайджан и США. Впереди решающий этап - поединки плей-офф. Россияне минуют его первый раунд и в четвертьфинале сразятся с победителем пары Венгрия - Германия.

Общее число участников масштабного шахматного соревнования - команды 163 стран мира

- Мы выполнили задачу выйти первыми из группы. Конечно, это только первый шаг, а самое сложное ждет впереди, - цитирует капитана нашей команды Александра Мотылева пресс-служба Российской шахматной федерации. - Стадия плей-офф по нокаут-системе гораздо труднее: там любая осечка может привести к поражению, и соперники дальше будут сильнее. В целом, мне очень нравится формат турнира, когда мужчины, женщины и юниоры выступают все вместе. Я был бы рад, если бы эта идея воплотилась и на обычной Олимпиаде. Медали, завоеванные в этом соревновании, будут особенно ценными.