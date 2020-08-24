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24.08.2020 21:26
Рубрика: Спорт

В ферзи онлайн

Россияне пока успешны на необычной шахматной Олимпиаде
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
С последней декады июля в сети Интернет проходит первая в истории Всемирная шахматная Олимпиада онлайн с участием игроков из 163 стран. Но только совсем недавно к участию в многоэтапном соревновании подключилась сборная России, начавшая свое выступление с пятой по счету стадии "топ-дивизион".

В период пандемии шахматы высочайшего уровня вполне органично переместились из режима очных противостояний в онлайн. Древнейшая игра обрела принципиально новые очертания. Единственная пока не до конца разрешимая в этих условиях удаленного доступа проблема - это так называемое читерство, проще сказать - нечестная игра, возможность в укромных уголках своего жилища пользоваться электронными подсказками. Данной проблеме на днях отдельное воззвание посвятил президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович, деликатно призвавший соблюдать принципы "Фэйр Плей".

Фото: Пресс-служба ВФВ
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Остается надеяться, что ведущие гроссмейстеры и даже просто любители, играющие за команды экзотических в шахматном отношении стран, - люди честные, соблюдающие дух спортивной борьбы.

В составе сборной России на Олимпиаде - дюжина человек. Это Александр Грищук, Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Владислав Артемьев, Алексей Сарана; Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Полина Шувалова, Александра Костенюк, Валентина Гунина и Маргарита Потапова. Каждая матчевая встреча проводится на шести досках. На первой, второй и пятой - мужчины, на третьей, четвертой и шестой - девушки. Если быть точнее, то что касается сильного пола, то в принципе эта часть матча считается "открытой", девушки могут занимать место за перечисленными виртуальными досками, однако таких случаев немного.

За общую победу в турнирную таблицу начисляется два очка, за ничью (3:3) - одно, баллы за отдельные партии служат уже дополнительными показателями в случае необходимости.

Россияне в группе "С" четвертой стадии Олимпиады выиграли у всех своих десяти соперников. Разгромлены по 6:0 аутсайдеры нашей десятки команд североафриканские Марокко и Алжир, трудно дались победы над Арменией и Хорватией (по 3,5:2,5). Также были повержены Болгария, Румыния, Англия, Турция и Египет.

Равномерно чередуясь, играли все наши 12 участников, они провели по четыре-пять поединков. Стопроцентный результат только у 18-летнего представителя Ростовской области Андрея Есипенко - пять из пяти!

Победителями других трех групп стали Индия, Азербайджан и США. Впереди решающий этап - поединки плей-офф. Россияне минуют его первый раунд и в четвертьфинале сразятся с победителем пары Венгрия - Германия.

Общее число участников масштабного шахматного соревнования - команды 163 стран мира

- Мы выполнили задачу выйти первыми из группы. Конечно, это только первый шаг, а самое сложное ждет впереди, - цитирует капитана нашей команды Александра Мотылева пресс-служба Российской шахматной федерации. - Стадия плей-офф по нокаут-системе гораздо труднее: там любая осечка может привести к поражению, и соперники дальше будут сильнее. В целом, мне очень нравится формат турнира, когда мужчины, женщины и юниоры выступают все вместе. Я был бы рад, если бы эта идея воплотилась и на обычной Олимпиаде. Медали, завоеванные в этом соревновании, будут особенно ценными.

Спорт Шахматы

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