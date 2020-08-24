Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей

Разработка технологий IoT (интернет вещей) станет проще благодаря новым национальным стандартам, утвержденным Росстандартом. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга. В частности, теперь развитие новых сервисов и приложений с использованием IoT не будет зависеть от конкретного вендора.

Утвержденные стандарты касаются, в том числе, сенсорных сетей и промышленного интернета вещей и направлены на борьбу с технологическими дискриминациями в этой области.

В документах прописан универсальный базовый инструментарий, который должен сформировать равные возможности для разработчиков и условия для совместимости решений. "Это должно способствовать выходу на рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых платформ и формированию собственных экосистем", - подчеркнул Никита Уткин, председатель технического комитета "Кибер-физические системы", разработчика стандартов.

Вместе с комитетом, созданным на базе РВК, в разработке новый стандартов приняли участие самые разные участники рынка, рассказал замглавы Росстандарта Антон Шалаев. Это и компании с госучастием, так и независимые рыночные игроки. Всего более сотни экспертов. Кроме того, он подчеркнул, что документы носят предварительный характер и могут дорабатываться на этапе апробации.