Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем сразу три самолета-разведчика из США, Швеции и Германии.

Как сообщили в Национальном центре управления обороной РФ, российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря три воздушные цели, которые приближались к государственной границе РФ.

Чтобы не допустить нарушения российской границы на перехват целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота.

Летчики идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США, самолет-разведчик "Гольфстрим" ВВС Швеции и самолет базовой патрульной авиации "Орион" ВМС Германии.

В центре подчеркнули, что германский самолет-разведчик пытался скрытно подлететь к государственной границе РФ. Он совершал полет над морем на малой высоте - 500 метров и малой скорости - 250 километров в час.

После того, как иностранные самолеты сменили курс и стали удаляться от границы Су-27 вернулся на аэродром базирования.