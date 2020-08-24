Съезд Республиканской партии США выдвинет Дональда Трампа на новый срок

"Чествуя американскую историю" - под таким патриотическим лозунгом в городе Шарлотте (крупнейший город штата Северная Каролина) в понедельник открылся четырехдневный национальный съезд республиканской партии США. В ходе этого ключевого политмероприятия добивающийся переизбрания 74-летний Дональд Трамп и его напарник по предвыборному тандему Майкл Пенс будут официально выдвинуты в качестве кандидатов республиканцев на высшие посты в стране и дадут свое формальное согласие вновь баллотироваться в президенты и вице-президенты США.

Организация и голосование

Место для проведения предвыборного слета "великой старой партии" неоднократно переносилось, а подготовка съезда сопровождалась очевидной организационной суматохой. Так, выбрав для него Шарлотте еще летом 2018 года, из-за бесконечных разногласий с местным губернатором-демократом, а затем и вспышки COVID-19 республиканцы решили сменить локацию и, после долгих поисков, определили для этой цели Флориду. Однако, когда стали известны масштабы распространения коронавируса и в этом штате, руководство партии решило все же вернуть проведение съезда назад в Северную Каролину, где эпидемиологическая обстановка несколько лучше.

В итоге, хотя он и не пройдет в изначально предполагавшемся формате с широким участием делегатов, в ходе съезда республиканцы сделают упор на контрасте с едва завершившимся аналогичным мероприятием демпартии США. Оно, напомним, финишировало на прошлой неделе и прошло практически полностью виртуально из-за соображений санитарной безопасности. По оценкам комментаторов, именно по этой причине съезд демократов выглядел как видеоконференция в Zoom и не смог заинтересовать большинство избирателей.

Не желающие повторять чужих ошибок "ослы" (эмблема Республиканской партии - прим. "РГ") все же собрали в Шарлотте 336 "живых" делегатов - по 6 человек от каждого американского штата. Все они прошли тестирование на отсутствие инфекции COVID-19 перед выездом в Северную Каролину и по прибытии к месту съезда. Остальные будут голосовать по удаленке и проблем с поддержкой у Трампа не предвидится. По подсчетам телекомпании NBC, хозяин Белого дома, который выступит на открытии съезда, может рассчитывать на голоса 2358 делегатов, хотя для получения номинации ему необходимы всего 1276 голосов.

Повестка и поддержка

"На протяжении четырех вечеров, съезд-2020 за президента Трампа будет чтить историю Америки и американского народа, написавшего ее, а также то, как повестка президента Дональда Трампа "Седлаем Америку снова великой" вдохновила его на успех", - в этом официальном слогане стартовавшего в Шарлотте мероприятия как в капле воды отразилась все предвыборная платформа республиканцев. В ее основе - консервативная программа Трампа образца 2016 года, с акцентом на восстановление сильно подорванной эпидемией COVID-19 американской экономики.

Сделать это 45-ый по счету глава американского государства намерен в том числе за счет "жесткого противостояния с Китаем". "Ни одна страна не грабила нас так как Китай", - сказал Трамп в воскресном интервью телеканалу Fox News и, анонсируя свое выступление на съезде республиканцев, предложил "разъединить" экономики США и КНР. Правда, как это возможно практически сделать в нынешнем глобализированном мире, американский президент так и не уточнил.

Внутриполитическая часть трамповской повестки будет отличаться крайней агрессивностью по отношению к его оппонентам, прогнозируют американские обозреватели. В частности, кандидат от демпартии США Джозеф Байден будет в очередной раз выставлен им в качестве "марионетки леворадикального крыла демократов", пишет издание The Hill.

Несмотря на акцент съезда в Шарлотте на объединении всех республиканцев вокруг неоднозначной личности Дональда Трампа, говорить о внутрипартийной сплоченности в рядах "ослов" не приходится. Весьма показательно съезд в Шарлотте пропустят экс-президент США Джордж Буш-младший и кандидат от партии на президентских выборах 2012 года Митт Ромни. Таким образом, впервые ведущий представитель политсилы не будет лично поддержан ни одним из ныне живущих экс-президентов США или ранее номинировавшихся на эту должность однопартийцев. И если Буш и Ромни прямо отказали нынешнему хозяину Белого дома в поддержке, то ряд видных представителей партии и вовсе заявили о своем намерении голосовать на выборах за демократов. Одним из таких "ренегатов" стал бывший госсекретарь США Колин Пауэлл объявивший, что намерен проголосовать за Байдена.

В итоге, основную публичную поддержку Трампу на съезде обеспечат члены его семьи - супруга Меланья, дочки Иванка и Тиффани, сыновья Эрик и Дональд, а также сотрудники действующей администрации США, в том числе находящийся в зарубежной поездке госсекретарь Майк Помпео, пишет газета "The Washington Post". По данным издания, подключение к продвижению кандидатуры Трампа действующих сотрудников федерального правительства вызывает серьезные юридические вопросы. В избирательном штабе президента-республиканца в ответ на это заявили, что все мероприятия съезда будут оплачены из партийного фонда без использования средств американских налогоплательщиков.

Среди заявленных более 70 выступающих, разумеется, не обошлось и без рядовых американцев. К удивлению обозревателей, среди них оказалась семейная пара Макклоски из города Сент-Луис, направившая огнестрельное оружие на протестующих активистов движения "Черные жизни важны" при их приближении к частной территории. Произошедший в июне эпизод стал одним из символов раскалывающейся и быстро поляризующейся Америки, в которой обострившиеся расовые противоречия поставили общество на грань гражданского конфликта. Впрочем, произошло это не без прямого участия президента Трампа, не только поддержавшего чету Макклоски, но и пригласившего белых супругов на съезд республиканцев.

Шансы, рейтинги и дебаты

Кульминацией четырехдневного съезда в Шарлотте станет торжественное выступление Дональда Трампа. Предполагается, что нынешний хозяин Белого дома, стремящийся задержаться в нем еще на четыре года, обратится к однопартийцам с южной лужайки президентской резиденции в Вашингтоне.

Между тем, согласно социологическому опросу газеты The Wall Street Journal, за остающееся время до 3 ноября, когда пройдут 59-е по счету выборы президента США, Трамп отстает в рейтингах от своего оппонента Джозефа Байдена на 9 процентных пунктов. С другой стороны, признает издание, к моменту голосования этот разрыв может быть существенно сокращен и нынешний американский лидер в состоянии упрочить свои электоральные позиции.

Впереди у Трампа и Байдена серия традиционных для американской политической культуры общенациональных теледебатов - они то и могут существенно изменить расклад сил на финише президентской гонки. Первая словесная дуэль республиканца и демократа пройдет 29 сентября в штате Огайо. Вскоре после этого в телеспарринг вступят и их напарники по предвыборному тандему Макйл Пенс и Камала Харрис - кандидаты в вице-президенты встретятся в штате Юта 7 октября.