Штрафы за отсутствие маркировки у домашних животных могут отложить

Законопроект об обязательной маркировке домашних животных сейчас проходит процедуру межведомственного согласования, внесение документа в правительство планируется осенью 2020 года, а рассмотрение в Госдуме ожидается в осеннюю сессию, сообщили в Минсельхозе.

В ведомстве уточнили, что основная цель законопроекта - обеспечить прослеживаемость животных и продукции животноводства. Маркировка позволит предотвращать распространение заразных болезней животных, а также выявлять источники и пути распространения их возбудителей.

Оплачивать маркировку будут владельцы животных. При этом хозяева вправе выбрать способ маркировки. Наряду с чипированием, могут использоваться бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники и другие способы.

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, бирка может обойтись хозяину в 14-20 рублей, ее установка - 50-70 рублей. Кольцо стоит 5-10 рублей, услуга по кольцеванию - 20-50 рублей, ошейник - 150-250 рублей. Наконец, подкожный микрочип стоит от 90 до 140 рублей, его установка - еще 50-100 рублей. Болюс (разновидность микрочипа) обойдется в 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей. Стоимость тату варьируется от 200 до 500 рублей за единицу.

Перечень животных и сроки маркировки будут утверждаться правительством уже после принятия законопроекта. А процедура и способы маркирования для конкретных видов животных, в том числе безнадзорных, будут прописаны в Ветеринарных правилах маркирования и учета животных, пояснили в Минсельхозе.

Проект предусматривает наказание за уклонение хозяина животного от маркировки: по КоАП, для частных лиц штраф составляет 0,5-1 тыс. рублей. Однако в Минсельхозе подчеркивают: привлечение к ответственности за нарушение ветеринарных правил будет возможно только после их принятия. "Кроме того, при рассмотрении вопроса о сроках маркирования и учета определенных видов животных может быть проведена оценка целесообразности введения переходного периода, в течение которого штрафы не будут взиматься", - добавляют в ведомстве.

Напомним, ввести обязательную маркировку домашних питомцев в России пытаются с 2016 года. Но до сих пор все версии документа возвращались на доработку.