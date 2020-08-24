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24.08.2020 14:49
Рубрика: Экономика

Сколько сможет заработать продавец-консультант супермаркета

Текст: Алексей Дуэль
Доход "на руки" продавца-консультанта в супермаркете, в зависимости от квалификации, опыта и места работы, может составлять от 15 до 70 тысяч рублей. Такие данные показало исследование портала SuperJob.Ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Позиция продавца-консультанта супермаркета относится к массовым, сложностей с трудоустройством обычно не возникает: работодатели лояльны даже к кандидатам без опыта, - отметили исследователи SuperJob. - Стартовый заработок в продуктовом ритейле скромный, однако опыт работы позволяет рассчитывать на максимум до 70 тысяч рублей в Москве, до 60 тысяч рублей в Санкт-Петербурге и до 55 тысяч рублей во Владивостоке".

Фото: iStock
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Итоговый доход продавца-консультанта, как правило, состоит из фиксированной части и процентов от продаж. В исследовании речь идет о полной сумме после уплаты налогов.

При этом выделяют четыре квалификационных уровня. Разница в доходах между ними может составлять до 10 тысяч рублей, а разрыв между теми деньгами, которые получает новичок без опыта работы и матерый продажник, достигает двукратного размера.

Минимальные требования для начала работы продавцом-консультантом - владение компьютером и грамотная речь. Для следующей ступеньки потребуется знакомство с законом о защите прав потребителей и правил торговли, опыт работы с компьютерной кассы и стаж от полугода. Третий квалификационный уровень предполагает наличие диплома ссуза и год опыта. Высшая каста "продажников", кроме всего прочего, знает кассовую дисциплину.

Зависимость зарплаты от персонального уровня продавца-консультанта выглядит так. В столице начинающий будет получать 35-40 тысяч рублей. Вторая категория обеспечит доход в 40-45 тысяч рублей, третья - 45-55 тысяч рублей, высшая - 55-70 тысяч рублей. При этом средний по профессии уровень оплаты труда в Москве - 50 тысяч в месяц.

В Петербурге зарплаты на той же позиции чуть ниже. Начинаются они с 30 тысяч рублей, максимальная сумма - 60 тысяч рублей, в среднем - 42 тысячи рублей. В Красноярске - от 20 до 40 тысяч рублей, в среднем - 30 тысяч рублей. В Оренбурге - 15-32 тысячи рублей, 23 тысячи рублей в среднем.

Чаще всего на позицию продавца-консультанта претендуют дамы в возрасте 31 года, 41% из них имеют высшее образование, каждая седьмая готова к переезду в другой город. Четверо из пятерых соискателей этой вакансии на момент размещения резюме работы не имеют. Стаж на предыдущем месте в среднем составляет 1,5 года.

Экономика Работа Зарплата

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