Постановление правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года № 658 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Новости

Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
24 августа 2020 г.

Постановление правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года № 658 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2 и 2-7 постановления слова "По 30.08.2020" заменить словами "По 20.09.2020".

1.2. Пункт 2.1.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта Российской Федерации".

1.3. Пункты 2.1.7 и 2.1.16 постановления исключить.

1.4. Пункт 2-1 постановления после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на проведение за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них) торжественных линеек, посвященных Дню знаний, для учащихся 1 и (или) 11 классов при условии использования сопровождающими учащихся лицами средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления".

1.5. Абзац первый пункта 2-5.21 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.21. Осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и иные виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, при условии соблюдения следующих требований:".

1.6. Дополнить постановление пунктом 2-5.22 следующего содержания:

"2-5.22. Осуществлять с 14.09.2020 образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы, при условии соблюдения требований, указанных в пункте 2-5.21 постановления".

1.7. В пункте 2-10.3 постановления слова "По 31.08.2020" заменить словами "По 01.11.2020".

1.8. Дополнить постановление пунктом 2-10.4 следующего содержания:

"2-10.4. По 13.09.2020 осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы".

1.9. В пунктах 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 30.08.2020" заменить словами "по 20.09.2020".

1.10. В пункте 18-11 постановления слова "по 31.08.2020" заменить словами "по 01.11.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.8, вступающего в силу с 31.08.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией