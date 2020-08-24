Постановление правительства Санкт-Петербурга от 21 августа 2020 года № 658 "О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121"

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.1, 2-1, 2-2 и 2-7 постановления слова "По 30.08.2020" заменить словами "По 20.09.2020".

1.2. Пункт 2.1.3 постановления дополнить абзацем следующего содержания:

"Запрет (временное приостановление), установленный (установленное) в настоящем пункте, не распространяется на официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Министерства спорта Российской Федерации".

1.3. Пункты 2.1.7 и 2.1.16 постановления исключить.

1.4. Пункт 2-1 постановления после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания:

"Действие настоящего пункта не распространяется на проведение за пределами зданий, строений, сооружений (помещений в них) торжественных линеек, посвященных Дню знаний, для учащихся 1 и (или) 11 классов при условии использования сопровождающими учащихся лицами средств индивидуальной защиты органов дыхания, указанных в пункте 2-5.3 постановления".

1.5. Абзац первый пункта 2-5.21 постановления изложить в следующей редакции:

"2-5.21. Осуществлять образовательную деятельность по реализации образовательных программ начального общего образования, образовательных программ основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения, дополнительных профессиональных программ и иные виды деятельности, связанные с оказанием услуг обучающимся, при условии соблюдения следующих требований:".

1.6. Дополнить постановление пунктом 2-5.22 следующего содержания:

"2-5.22. Осуществлять с 14.09.2020 образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы, при условии соблюдения требований, указанных в пункте 2-5.21 постановления".

1.7. В пункте 2-10.3 постановления слова "По 31.08.2020" заменить словами "По 01.11.2020".

1.8. Дополнить постановление пунктом 2-10.4 следующего содержания:

"2-10.4. По 13.09.2020 осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ в помещениях организаций, реализующих указанные образовательные программы".

1.9. В пунктах 2-20 и 3.3 - 3.5 постановления слова "по 30.08.2020" заменить словами "по 20.09.2020".

1.10. В пункте 18-11 постановления слова "по 31.08.2020" заменить словами "по 01.11.2020".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1.8, вступающего в силу с 31.08.2020.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Елина Е.И.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов







