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24.08.2020 19:30
Рубрика: Власть

Списывать нельзя

Судам запретили копировать обвинения следствия в приговорах
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8242)
Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил приговор, в котором нижестоящие суды практически слово в слово повторили аргументы следствия, сохранив даже технические ошибки.

Решение крайне важное: созданные осенью прошлого года кассационные суды общей юрисдикции начали серьезную борьбу с таким явлением, как фактическое копирование в приговоре обвинительного заключения. Подобные приговоры решительно отменяются.

Фото: iStock
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Недавно Судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции частично удовлетворила кассационную жалобу гражданина, осужденного в Тверской области к 11 годам лишения свободы.

"Содержание постановленного в отношении Б. приговора по существу и в значительной части скопировано из обвинительного заключения с сохранением стилистических оборотов и технических ошибок, - пояснили в кассационном суде. - Указанное нарушение свидетельствует о формальности проведенного по уголовному делу судебного разбирательства".

Дело было направлено на новое рассмотрение. Советник Федеральной палаты адвокатов РФ Нвер Гаспарян заявил, что проблема копирования судами следственных обвинительных заключений давно превратилась в хроническую.

В приговоре были повторены стилистические обороты и технические обороты обвинения

"Она вызвана стремлением судей в максимально короткие сроки изготовить обвинительный приговор, - говорит он. - Но в последнее время после вмешательства пленума Верховного суда РФ ситуация стала улучшаться. Лучшим лекарством от такой болезни как раз и является принципиальная позиция апелляционных и кассационных инстанций".

Власть Работа власти Судебная система

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