"Тампа-Бэй" уступила "Бостону", несмотря на 28 сэйвов Василевского

"Тампа-Бэй" проиграла в стартовом матче 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ "Бостону" - 2:3.

Как и все матчи плей-офф Восточной конференции, эта встреча прошла в канадском городе Торонто.

"Бостон" открыл счет в самом конце первого периода после точного броска Чарли Койла. Во втором периоде "Брюинз" развили успех стараниями лидера команды Давида Пастрняка. В самом начале третьего периода Брэд Маршан в третий раз пробил голкипера "молний" Андрея Василевского.

Размочить счет удалось только ближе к середине периода. Защитник Виктор Хедман успешно подключился к атаке своих партнеров. Незадолго до конца основного времени матча Хедман смог оформить дубль. "Молнии" в оставшееся время попытались спасти игру, но не удалось.

В составе проигравших 28 бросков отразил Василевский. Лидер команды Никита Кучеров был очень активен, нанес восемь бросков по воротам, однако набранными очками отметиться так и не смог.