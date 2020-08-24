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24.08.2020 08:19
Рубрика: Спорт

"Тампа-Бэй" уступила "Бостону", несмотря на 28 сэйвов Василевского

Текст: Максим Домчев

"Тампа-Бэй" проиграла в стартовом матче 1/2 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ "Бостону" - 2:3.

Как и все матчи плей-офф Восточной конференции, эта встреча прошла в канадском городе Торонто.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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"Бостон" открыл счет в самом конце первого периода после точного броска Чарли Койла. Во втором периоде "Брюинз" развили успех стараниями лидера команды Давида Пастрняка. В самом начале третьего периода Брэд Маршан в третий раз пробил голкипера "молний" Андрея Василевского.

Размочить счет удалось только ближе к середине периода. Защитник Виктор Хедман успешно подключился к атаке своих партнеров. Незадолго до конца основного времени матча Хедман смог оформить дубль. "Молнии" в оставшееся время попытались спасти игру, но не удалось.

В составе проигравших 28 бросков отразил Василевский. Лидер команды Никита Кучеров был очень активен, нанес восемь бросков по воротам, однако набранными очками отметиться так и не смог.

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