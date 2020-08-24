Танк Т-14 "Армата" испытали в беспилотном режиме

Создание в России боевого роботизированного танка - вопрос ближайшего будущего. Об этом на проходящем в Подмосковье форуме "Армия-2020" заявили представители концерна "Уралвагонзавод".

В пресс-службе предприятия сообщили, что в настоящее время проводятся тесты беспилотных боевых машин. Среди них и новейший российский танк Т-14 "Армата".

- В рамках проводимых по заказу Минобороны РФ научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы специалисты концерна проводят комплекс работ по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В ходе работ в беспилотном режиме тестировался в том числе и танк Т-14 "Армата". Это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники, которое позволит изменить расстановку сил на поле боя, - цитирует заявление "Интерфакс".

Первые сведения о начале работ по созданию на базе платформы "Армата" боевого танка-робота появились в 2017 году. Тогда заместитель генерального директора "Уралвагонзавода" Вячеслав Халитов заявлял, что имеющиеся технологии позволяют задумываться о роботах как о новом виде оружия.

Т-14 "Армата" - первый в мире танк третьего послевоенного поколения. Основной его особенностью является необитаемая башня с изолированным расположением экипажа - в бронекапсуле в передней части корпуса. За технические характеристики и боевые возможности машину неоднократно признавали лучшей иностранные эксперты. Серийные поставки Т-14 в подразделения российской армии должны начаться в 2021 году.