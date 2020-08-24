Трамп: Америка лучше Европы справилась с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил об успешной борьбе с коронавирусом в стране. "У нас все было гораздо лучше, чем в Европе, лучше, чем в других местах", - подчеркнул американский лидер. И добавил, что в отдельных районах США ситуация вышла из под контроля. Например, в Нью-Йорке, где, по словам политика, "была настоящая катастрофа".

"Мы производили аппараты ИВЛ, их получили все, кто нуждался. У нас были прекрасные показатели", - сказал глава Белого дома в эфире телеканала Fox.

Мнение Трампа не разделяют его политические противники, которые, ссылаясь на статистику, напоминают, что Соединенные Штаты находятся на первом месте в мире по числу инфицированных SARS-CoV-2. Да и по такому показателю, как смертность от COVID-19, Америка впереди планеты всей.