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24.08.2020 19:54
Рубрика: В мире

Трамп утвержден кандидатом в президенты США от республиканцев

Текст: Юрий Когалов
Республиканская партия официально выдвинула президента США Дональда Трампа на второй срок. Его кандидатура была утверждена на партийном съезде, который проходит в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).
Фото: AP
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Как передает ABC News, необходимый для этого порог в 1276 голосов Трамп преодолел в тот момент, когда свою поддержку ему выразили делегаты от штата Невада (голосование штатов идет в алфавитном порядке). Впрочем, иного никто и не ожидал, ведь Трамп выиграл все республиканские праймериз.

Как ожидается, по окончании церемонии президент выступит с короткой речью. А вот официальное согласие представлять Республиканскую партию на президентских выборах, которые пройдут в ноябре, Трамп даст только в четверг. На этот день запланировано его выступление в Белом доме. Стоит отметить, что в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями партийный съезд в Шарлотте займет лишь один день, остальные мероприятии пройдут уже в Вашингтоне.

Кстати, еще до голосования по кандидатуре Трампа делегаты-республиканцы успели поддержать Майка Пенса в качестве кандидата в вице-президенты США.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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