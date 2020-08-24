Три совета психолога: как помочь детям адаптироваться к учебе

В преддверии начала учебного года столичные психологи впервые организовали цикл вебинаров для школьников и их родителей, посвященных подготовке к школе.

Вести их будут специалисты Московской службы психологической помощи населению. Идею проведения таких вебинаров подсказали сами слушатели, среди которых в августе были не только взрослые, но и школьники. Отчасти повышенный спрос на психологов связан с коронавирусом, ведь из-за него в третьей и четвертой четвертях дети учились онлайн, да и родителям пришлось осваивать новые для себя интернет-платформы и методы обучения.

Как рассказала психолог Московской службы психологической помощи населению Надежда Скрибцова, на вебинарах, посвященных новому учебному году, расскажут, что такое психологическая готовность ребенка к школе, как она формируется и как помочь ее сформировать.

"А также как проходит период адаптации детей в начальной, средней и старшей школе, как помочь первокласснику войти в новый этап жизни и многое другое, - рассказала "РГ" Надежда Скрибцова. - Среди участников наших вебинаров не только москвичи, но и жители других регионов страны. Ведь участвовать в вебинаре, общаться с психологом и получать новые знания можно из любой точки мира".

Так, 20 августа в 15.00 пройдет вебинар "Шпаргалка для родителей", 23 августа в 16.30 запланирована тема "Первоклашка, первоклассник... Первая встреча со школой".

Последний вебинар 27 августа будет посвящен проблеме "Как помочь детям адаптироваться к школе в начале учебного года".

По словам Скрибцовой, количество участников при обсуждении ограниченно - 150 человек, а продолжительность - 90 минут.

Вот три совета, которые дала читателям "Российской газеты" Надежда Скрибцова.

1 Начало учебного года - это всегда волнующий момент. Кто-то ждет его с радостным предвкушением, а кто-то с замирающим от страха сердцем. Во втором случае важно понять причину, по которой у ребенка возникли опасения по поводу предстоящего учебного года. У первоклассника волнение может быть связано с неизвестностью. В остальных случаях причины могут быть самые разные. И здесь важно не только говорить самому, но и слушать своего ребенка. Только так можно понять, что его на самом деле беспокоит, а это первый и важный шаг к тому, чтобы помочь справиться с проблемой.

2 Обязательно обсудите с ребенком его ожидания от предстоящей учебы, узнайте, по кому из одноклассников он скучал за время каникул, с каким учителем больше всего ждет встречи, какие предметы его интересуют и чему бы он хотел научиться в предстоящем году. Вспомните вместе радостные моменты прошлого учебного года, подумайте о том, как можно приумножить хорошие события и свести к минимуму все плохое. Это поможет ребенку подготовиться к встрече с одноклассниками и учителями, настроиться на продуктивное взаимодействие с ними и сформировать позитивный настрой к обучению в целом.

3 Важно отметить, что поддержка родителей необходима детям всегда, в какой бы класс они ни шли. После длительных каникул им довольно трудно вернуться в школьную жизнь. Конечно, ребенку, который еще совсем не знаком со школьным распорядком, может быть еще сложнее. Важно рассказать ему о предстоящем новом этапе, выработать позитивные установки.

Участие в вебинарах бесплатное, но нужна предварительная регистрация на сайте МСППН: www.msph.ru