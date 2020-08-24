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Рубрика: В мире

Тропический шторм "Лаура" обрушился на Кубу

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Тропический шторм "Лаура" 23 августа достиг территории Кубы. По всей стране объявлено штормовое предупреждение, в отдельных провинциях проводится эвакуация населения, отменено движение общественного транспорта, закрываются магазины.
Фото: REUTERS/RICARDO ROJAS Фото: REUTERS/RICARDO ROJAS
Фото: REUTERS/RICARDO ROJAS

Первыми под удар стихии попали юго-восточные провинции Острова Свободы - Гранма и Сантьяго-де-Куба. Шторм сопровождается шквалистым ветром, скорость которого превышает 40 м/с, а также ливнями. В ряде провинций, которые окажутся на пути "Лауры", оборудованы специальные эвакуационные центры, куда перевозят жителей из наиболее опасных районов. Например, только в провинции Сьенфуэгос из прибрежных районов были эвакуированы 80 тысяч человек.

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В настоящий момент шторм продолжает движение на северо-запад со скоростью около 30 км/ч. И хотя его траектория за минувшие сутки сместилась южнее, он пройдет практически по всей территории Кубы.

Провинциальный совет обороны Гаваны накануне также провел экстренное заседание. В повышенную готовность были приведены экстренные и коммунальные службы кубинской столицы.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

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