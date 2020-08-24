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24.08.2020 18:01
Рубрика: Экономика

Отели с высокой загрузкой

Туриндустрия пожаловалась на высокие налоги и дорогие кредиты
Текст: Евгений Гайва
Для развития российского туризма необходимо снизить налоги в этой сфере, обеспечить доступные кредиты и решить проблему кадров, считают представители туриндустрии. Эти меры они предлагают включить в новый нацпроект "Туризм", который сейчас разрабатывается.

Острая фаза кризиса, вызванного пандемией, прошла. Но самым опасным периодом для туриндустрии станут октябрь и ноябрь, когда придет время оплачивать отсроченные налоги, заявил журналистам президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Для развития российского туризма необходимо в целом снижать налоговую нагрузку в этой сфере. Сейчас 60% стоимости номера в гостинице приходится на налоги, отметила председатель Союза туризма и гостеприимства Наталья Изюмова. "У нас также очень дорогой и обременительный кредит", - добавил руководитель аналитического центра Союза Роман Еремян. Например, решить вопрос с предоставлением недорогих средств на развитие турбизнеса на длительный срок можно было бы с участием ВЭБ, считает он.

Снижение фискальной нагрузки и предоставление дешевых кредитов поможет повысить конкурентоспособность российского турпродукта, отмечают представители туриндустрии. Сейчас отдыхать в России, по отзывам самих россиян, бывает даже дороже, чем за рубежом.

"Нам бы хотелось повлиять на создание нацпроекта, чтобы потом не пришлось вновь заниматься регуляторной гильотиной и приводить в соответствие с реальной практикой то, что будет написано", - заметил Бухаров.

Экономика Туризм Развитие туризма в России

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