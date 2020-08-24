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24.08.2020 14:18
Рубрика: Культура

"Учение - свет": открывай новые грани русского языка с телеканалом "МИР"

Фото: Предоставлено ТК "МИР" Фото: Предоставлено ТК "МИР"
Фото: Предоставлено ТК "МИР"

На телеканале "МИР" выходит новый сезон интеллектуальной игры "Знаем русский". Первый выпуск полюбившейся телевикторины состоится 29 августа.

"Знаем русский" - это телеигра, в которой представители разных стран и национальностей соревнуются в познаниях русского языка и культуры. Необычные факты и открытия, сделанные во время просмотра программы, повышают популярность русского языка во всем мире.

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В новом сезоне интеллектуальный марафон будет состоять из 17 отборочных туров. В каждом выпуске программы будут соревноваться по шесть участников, разделенных на две команды. Побеждает в игре тот, кто наберет больше очков по итогам блица и 30 вопросов трех раундов. По результатам 17 игр будет составлена рейтинговая таблица, лидеры которой получат право сыграть в суперфинале сезона. Знатоками русского языка будут признаны те, кто проявит наибольшую гибкость ума, задействовав логику и эрудицию для решения самых сложных задач.

Программа "Знаем русский" - одна из флагманских передач телерадиокомпании "Мир", выходящая в эфир на протяжении 13 лет. Программа популярна не только на территории СНГ, но и за ее пределами: участниками интеллектуальной викторины становились представители из Азербайджана, Армении, Таджикистана, Узбекистана и Украины, а также США, Чехии, Италии, Вьетнама, Китая.

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