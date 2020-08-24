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Рубрика: В мире

Украина отмечает 29-ю годовщину независимости

Текст: Петр Лихоманов
Сегодня на Украине отмечается 29-я годовщина провозглашения независимости. Из-за пандемии коронавируса власти отказались от проведения военного парада на Крещатике. Требования безопасности не касаются националистов, которые обещают сразу два "патриотических" марша по центру столицы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Медицинские противопоказания для парадов и массовых гуляний не выглядят формальными: уже не первую неделю на Украине обновляются антирекорды по заболеваемости. Только за минувшую субботу зарегистрировано больше 2300 новых случаев заражения, из которых несколько сотен в Киеве. "Такого у нас еще не было", - признал накануне праздника мэр Кличко. Поэтому президент Зеленский проведет только церемонию праздничного награждения в офисе.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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Своя культурная программа в этот день у националистов. Так, Петр Порошенко собирает своих сторонников и подконтрольные неонацистские группировки на так называемый "марш ветеранов", во главе которого должен идти подзабытый Дмитрий Ярош, экс-глава запрещенного в России "Правого сектора" (ПС). Примечательно, что остатки ПС, отказались присоединяться к бывшему командиру, не желая "делать пиар Порошенко". Отдельно от колонны бывшего президента пойдет и неонацистский "Национальный корпус", запрещенный в России. Лидер неонацистов Андрей Билецкий также не желает делить с Порошенко лавры главного патриота, поэтому намерен вести своих боевиков сразу к офису президента Зеленского, где будут требовать войны до победы.

По оценкам местных наблюдателей, эти шествия вряд ли станут прологом для неких волнений или попытки смещения Зеленского, слухи о чем, в последнее время, возникали в политическом и экспертном сообществе. Речь скорее о смотре сил, тогда как настоящее обострение все прогнозируют на октябрь-ноябрь, когда население и экономика ощутят последствия пандемии, а в стране пройдут местные выборы, которые могут стать провальными для Зеленского и его партии.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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