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24.08.2020 19:25
Рубрика: Спорт

Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения

Текст: Максим Макарычев
Фото: EPA/DIEGO AZUBEL Фото: EPA/DIEGO AZUBEL
Фото: EPA/DIEGO AZUBEL

Выдающийся ямайский бегун Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственных именинах. На мероприятии в честь 34-летия восьмикратного олимпийского чемпиона и 11-кратного чемпиона мира в беге на короткие дистанции присутствовали десятки гостей, звезды спорта, в том числе форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг, нападающий "Байера" из Леверкузена Леон Бейли и легенда крикета Крис Гейл. Болт назвал вечеринку "лучшим днем ​​рождения" в посте в Instagram, показав фото с маленькой дочерью Олимпией.

Фото: iStock
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Ямайская радиостанция Nationwide90fm сообщила, что величайший спринтер всех времен заразился этой болезнью во время мероприятия и в результате будет проводить время в режиме самоизоляции в течение двух недель. 34-летний Болт прошел тест на наличие вируса 22 августа и в воскресенье получил ответ, что у него зафиксирован положительный результат на COVID-19. О состоянии его гостей не сообщается, однако Стерлинг по возвращении в Британию будет обязан пройти тест в аэропорту и в случае заражения отправится на карантин, а не на тренировочную базу английского клуба, который 15 августа выбыл на стадии плей-офф Лиги Чемпионов, уступив "Лиону" со счетом 1:3.

Кадры с вечеринки, которая прошла 21 августа, показывают, как Болт смеется и танцует со своими гостями и даже берет микрофон в руки, исполняя в караоке песню Адель на вечеринке на открытом воздухе. Гости также танцевали под песню Lockdown, которую спродюсировал ямайский исполнитель регги Koffee и написанную в связи с пандемией, сообщает MailOnline.

На Ямайке зарегистрировано в общей сложности 1413 случаев коронавируса и 16 смертей от него. В субботу премьер-министр Эндрю Холнесс предупредил о недавнем всплеске случаев заболевания и призвал жителей Ямайки "проявлять большую бдительность", чтобы предотвратить распространение. "Необходима осознанная личная ответственность каждого гражданина", - сказал Холнесс, добавив, что людям не следует собираться группами более 20 человек.

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