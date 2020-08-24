Утверждена концепция правового регулирования искусственного интеллекта

Концепцию (копия документа есть у "РГ") разработало Минэкономразвития совместно с организацией "Цифровая экономика" и другими участниками федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

Это первый документ в России, который формирует основы нормативного регулирования ИИ и робототехники, отметил замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Концепция, с одной стороны, определяет условия, при которых новые технологии могут активно развиваться и обеспечить выход России на лидерские позиции в мире, а с другой стороны, формирует подходы к обеспечению безопасности граждан.

"Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами", - считает Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы "Нормативное регулирование цифровой среды" организации "Цифровая экономика".

Документ состоит из нескольких блоков, которые касаются юридической ответственности при применении систем ИИ и робототехники, защиты информации, финансового стимулирования разработчиков технологий и другие.

Сейчас в России нет законодательной базы, регулирующей отношения в области ИИ. В январе 2021 года должны быть запущены экспериментальные правовые режимы - "цифровые песочницы" - которые позволят гибко подходить к регулированию деятельности в данных сферах, в том числе временно отменять действующие предписания или запреты, если это понадобится для нормального функционирования экспериментального режима. В Москве подобный экспериментальный режим запущен с 1 июля 2021 года.