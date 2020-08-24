Утверждена концепция правового регулирования искусственного интеллекта

Новости

Путин и Лукашенко обсудили участие Беларуси в тестировании вакцины от коронавируса 20:01
Росстандарт утвердил нацстандарты интернета вещей 19:58
Медведев предложил синхронизировать государственные и партийные проекты 19:53
Россия обсудила вопросы военного сотрудничества с Бразилией и Алжиром 19:50
Финал конкурса "Учитель года России" перенесут на 2021 год 19:29
Усэйн Болт заразился коронавирусом на собственном дне рождения 19:25
Алексиевич вызвали в СК Беларуси по делу о Координационном совете оппозиции 19:21
Суарес не нужен новому тренеру "Барселоны" 19:15
Продлен прием идей на участие в форуме "Сильные идеи для нового времени" 19:02
КДК РФС закрыл фанатский сектор "Спартака" на один матч 18:53
Лукашенко подписал указ о взаимном признании с РФ решений по нарушениям ПДД 18:39
В московском метро запустят поезда с указателями направления следования на бортах 18:30
В Израиле прошли массовые женские демонстрации против изнасилований 18:29
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М 18:17
КДК РФС рассмотрит вопрос оскорбления Гилерме болельщиками "Спартака" 17:58
Под завалами обрушившегося в Индии здания могут находиться 200 человек 17:55
Роспотребнадзор разрешил прием экскурсионных групп в музеях 17:51
В Таиланде тюрьмы сделают туристическими объектами 17:48
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси 17:16
"Белавиа" продлила приостановку рейсов в Россию 17:14
На Ставрополье мужчину задержали при продаже "золотого" пистолета 17:07
Судебное производство по делу Навального приостановлено из-за болезни 16:53
Послу Литвы в Минске вручили ноту протеста в связи с инцидентом на границе 16:24
Мантуров: Россия формирует новую парадигму биологической безопасности 15:44
Врач назвала правильные продукты для перекуса 15:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 19:34
Рубрика: Власть

Утверждена концепция правового регулирования искусственного интеллекта

Текст: Ирина Алпатова
Для технологий искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники сформулированы основные принципы нормативного регулирования, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Такой документ подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Концепцию (копия документа есть у "РГ") разработало Минэкономразвития совместно с организацией "Цифровая экономика" и другими участниками федерального проекта "Нормативное регулирование цифровой среды" в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика".

В Минэкономразвития объяснили появление информации о введении нового налога

Это первый документ в России, который формирует основы нормативного регулирования ИИ и робототехники, отметил замглавы Минэкономразвития Владислав Федулов.

Концепция, с одной стороны, определяет условия, при которых новые технологии могут активно развиваться и обеспечить выход России на лидерские позиции в мире, а с другой стороны, формирует подходы к обеспечению безопасности граждан.

"Нам предстоит пройти уникальный путь в трансформации российского права, в его адаптации к взаимодействию и отношениям, возникающим между человеком и машинами", - считает Руслан Ибрагимов, руководитель рабочей группы "Нормативное регулирование цифровой среды" организации "Цифровая экономика".

Документ состоит из нескольких блоков, которые касаются юридической ответственности при применении систем ИИ и робототехники, защиты информации, финансового стимулирования разработчиков технологий и другие.

Сейчас в России нет законодательной базы, регулирующей отношения в области ИИ. В январе 2021 года должны быть запущены экспериментальные правовые режимы - "цифровые песочницы" - которые позволят гибко подходить к регулированию деятельности в данных сферах, в том числе временно отменять действующие предписания или запреты, если это понадобится для нормального функционирования экспериментального режима. В Москве подобный экспериментальный режим запущен с 1 июля 2021 года.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Отрасли Правительство Председатель Правительства Правительство Минэкономразвития

Главное сегодня

Путин назвал безработицу одной из главных проблем в РФ
МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Лукашенко рассказал Путину о мерах по нормализации ситуации в Беларуси
Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем самолеты трех стран
Минск закупит у Москвы БТР и вертолеты Ми-35М
В Госдуме предложили увеличить штраф для шумных мотоциклистов
В России может появиться новая ежегодная выплата на сборы детей в школу