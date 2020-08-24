В АТОР рассказали об используемых россиянами способах выезда в Европу

Россияне находят различные лазейки, чтобы выехать в страны Европы, с которыми у России сейчас нет прямого авиасообщения, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В частности, чтобы попасть в страны Евросоюза в обход действующих правил, россияне используют поддельные справки. Своим опытом путешественники поделились в социальных сетях.

Некоторые фирмы предлагают поддельные медицинские справки для выезда за границу с целью лечения по цене от двух до 60 тысяч рублей. Также предлагают купить отрицательный тест на COVID-19 для въезда в Россию. Такая услуга стоит всего 1,5 тысячи рублей против минимального ценника в аэропортах - 2,5 тысячи рублей, указывают в АТОР.

Добраться до стран Европы можно прямыми вывозными рейсами "Аэрофлота", либо стыковочными рейсами через Стамбул или Великобританию. Также улететь можно на частном бизнес-джете по цене от 2,5 тысячи евро в одну сторону. Также можно отправиться в страны Европы через Беларусь.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Для того чтобы легально попасть сейчас в Европу, нужно иметь уважительную причину: вид на жительство, гражданство, право на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране, уточнили в АТОР.

"Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний - туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством", - отметили в Ассоциации.