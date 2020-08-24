В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома"

В "Единой России" предложили весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан к газу возложить на "Газпром". С такой инициативой выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания по теме газификация регионов. Он подчеркнул, что это обычная мировая практика - фактически бесплатно это делают в Германии и США.

В России же стоимость подобных работ зачастую превышает 400 тысяч рублей, а срок их проведения доходит до двух лет в разных регионах, отметил Турчак.

В свою очередь "Газпром" может получить льготы.

"При этом компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие", - сказал Турчак.

В ходе совещания в "Единой России" предложили утвердить федеральный проект "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года". В нем должны быть определены целевые показатели по каждому субъекту и объемы финансирования. С ним партия пойдет на выборы в 2021 году, рассказал Турчак.

"Мы действительно сегодня говорим о новом партийном проекте. Мы планируем уже осенью выйти с этим предложением в адрес председателя нашей партии для того, чтобы утвердить его и начать реализовывать с 2020 года, понимая, что он рассчитан на два электоральных цикла. Понятно, что партия с этим проектом пойдет на выборы в 2021 году", - пояснил он.

Секретарь генсовета партии также напомнил, что сегодня в среднем по России уровень газификации составляет 70%. При этом в ЦФО и ЮФО уровень газификации доходит до 80-95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке колеблется в районе 10-20%.