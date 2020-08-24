Новости

Лукашенко: Акции протеста мешают борьбе с коронавирусом 13:53
Во "ВКонтакте" теперь можно искать работу 13:31
В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома" 13:25
В День города в Москве сыграют более 900 свадеб 13:22
Пригородные леса не могут справиться с вредными выбросами 13:12
Вышел первый трейлер триллера с Кевином Костнером "Отпусти его" 13:10
На МКАД сделают аварийные карманы 13:06
Мишустин поручил подготовить план достижения национальных целей 12:59
Велопрокат появится во всех районах Москвы 12:58
В центре Москвы сделают временные велополосы 12:58
В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии 12:46
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь 12:39
В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции 12:36
Саратовец осужден пожизненно за убийство девочки 12:36
Вышел русский трейлер криминальной комедии "Героические лузеры" 12:32
В Ростове организатору концерта Басты пригрозили штрафом 12:23
Неймар поздравил "Байер" с победой в Лиге чемпионов 12:07
Состояние писателя Владислава Крапивина ухудшилось 12:03
В Москве на двух линиях метро снизят стоимость проезда 11:53
Москва зеркально ответит на высылку из Австрии дипломата РФ 11:38
Режиссер "Текста" и "Холопа" начал съемки триллера про Сергея Есенина 11:37
Беларусь заявила о попытке нарушения воздушного пространства Литвой 11:21
На Камчатке турист сорвался с ледника 11:19
Названы самые дешевые направления для полетов по России в сентябре 11:18
В Москве выросло число оштрафованных пассажиров без масок 11:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Обновлены рекомендации по лечению тяжелых сердечных заболеваний
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 24 по 30 августа
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
В "РГ" пройдет круглый стол с участием ректоров ведущих вузов страны
24.08.2020 13:25
Рубрика: Власть

В "Единой России" предложили подключать россиян к газу за счет "Газпрома"

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" предложили весь комплекс подготовительных и строительно-монтажных работ по подключению граждан к газу возложить на "Газпром". С такой инициативой выступил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн-совещания по теме газификация регионов. Он подчеркнул, что это обычная мировая практика - фактически бесплатно это делают в Германии и США.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

В России же стоимость подобных работ зачастую превышает 400 тысяч рублей, а срок их проведения доходит до двух лет в разных регионах, отметил Турчак.

В свою очередь "Газпром" может получить льготы.

"При этом компенсировать компании понесенные затраты через предоставление мер государственной поддержки, например, через льготы по НДПИ, возможность выпуска бессрочных облигаций и другие", - сказал Турчак.

В ходе совещания в "Единой России" предложили утвердить федеральный проект "Газификация и газоснабжение регионов Российской Федерации на период до 2030 года". В нем должны быть определены целевые показатели по каждому субъекту и объемы финансирования. С ним партия пойдет на выборы в 2021 году, рассказал Турчак.

"Мы действительно сегодня говорим о новом партийном проекте. Мы планируем уже осенью выйти с этим предложением в адрес председателя нашей партии для того, чтобы утвердить его и начать реализовывать с 2020 года, понимая, что он рассчитан на два электоральных цикла. Понятно, что партия с этим проектом пойдет на выборы в 2021 году", - пояснил он.

Секретарь генсовета партии также напомнил, что сегодня в среднем по России уровень газификации составляет 70%. При этом в ЦФО и ЮФО уровень газификации доходит до 80-95%, а в Сибири и на Дальнем Востоке колеблется в районе 10-20%.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Единая Россия" Компании Нефть и газ Газпром

Главное сегодня

В Кремле прокомментировали высылку российского дипломата из Австрии
Кабмин расширил возможности использования субсидий на паллиативную помощь
Россия получила иностранные заказы на истребитель Су-57
Власти Москвы не планируют переводить школы на дистанционное обучение
Бали останется закрытым для иностранцев до конца года
Подсчитан прожиточный минимум за второй квартал 2020 года
Проверить себя по спискам невыездных можно через портал госуслуг