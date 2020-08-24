В Гонконге впервые в мире зафиксирован случай повторного заболевания COVID

В понедельник исследователи из Гонконгского университета заявили, что местный житель, ранее переболевший COVID-19 и выздоровевший от него, снова заразился инфекцией четыре с половиной месяца спустя. Это первый в мире задокументированный случай повторного заражения человека коронавирусом.

26 марта у пациента, 33-летнего мужчины, проживающего в Гонконге, впервые были обнаружены симптомы заболевания (кашель, головная и горловая боль, жар) и он был немедленно госпитализирован в стабильно тяжелом состоянии. После курса лечения он был дважды протестирован на наличие инфекции. Тесты показали отрицательный результат. Новый факт заражения был выявлен случайно. У бывшего пациента, который на этот раз не испытывал каких-либо симптомов, снова был зафиксирован положительный тест на коронавирус после его возвращения в Гонконг из Испании транзитом через Великобританию 15 августа. По словам исследователей, написавших об этом случае в статье для медицинского журнала Clinical Infectious Diseases, мужчина внешне казался абсолютно здоровым.

Было обнаружено, что он заразился неким мутирующим штаммом коронавируса, отличным от того, которым он был ранее инфицирован. "Это открытие не означает, что вакцинация будет бесполезной", - сказал Reuters доктор Кай-Ван То, один из ученых, которые обследовали пациента. По его словам, иммунитет, вызванный вакцинацией, может отличаться от антител, выработанных после заболевания естественной инфекцией. Результаты показывают, что болезнь, от которой погибло более 800 тысяч человек во всем мире, будет продолжать распространяться среди населения мира, несмотря на коллективный иммунитет к коронавирусу, заявили ученые.

Эпидемиолог Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керхов со своей стороны заявила в понедельник, что нет необходимости делать какие-либо выводы из-за повторного заражения в Гонконге, сообщает Guardian. В материковом Китае ранее были зарегистрированы случаи, когда люди выписывались из больниц, однако вскоре у них был положительный результат на инфекцию. Однако в этих случаях было неясно, заразились ли они вирусом снова после полного выздоровления, как это произошло с пациентом из Гонконга, или же вирус все еще оставался в организме от первоначального заражения. Ван Гуйцян, специалист по инфекционным заболеваниям в китайской группе экспертов по лечению коронавируса, заявил, что вирус может находиться в легких пациентов, но не обнаруживаться в образцах, взятых из верхних отделов дыхательных путей. Другими возможными причинами были названы низкое качество тестов и слабый иммунитет, что могло привести к стойким положительным результатам, добавил эксперт.