В городах Италии подсчитывают ущерб от прошедших ливней

В Вероне полтысячи деревьев повалило из-за сильной грозы, обрушившейся на север Италии. Среди пострадавших городов также Виченца и Падуя, передает телеканал "РАИ-ньюс-24".

"Сильнейший дождь с градом за несколько минут затопили улицы Вероны. Кадры разыгравшейся стихии тут же разошлись по соцсетям. Бригады службы спасения более 200 раз выезжали на вызовы жителей. Помимо самой Вероны пострадали и окрестности города", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Мэр Вероны Федерико Сбоарина уже заявил, что понедельник начнется с подсчета ущерба от непогоды. Наибольший урон понесли сельхозугодья и, в частности, виноградники, которые побил град.